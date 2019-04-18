Дебаты на "Олимпийском": штабы договорились, как делить стадион

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Руководитель "Общественного" телевидения Зураб Аласания рассказал о договоренности представителей штабов кандидатов в президенты по поводу проведения дебатов на стадионе "Олимпийский" вечером 19 апреля.

Аласания рассказал, что 17 апреля вечером в министерстве внутренних дел состоялись переговоры команд штабов Петра Порошенко и Владимира Зеленского о формате дебатов на стадионе.

МВД, по его словам, стало площадкой для переговоров и важным фактором для обсуждения безопасности аудитории и кандидатов.

Президента представляли первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук, член парламента Артур Герасимов и генпродюсер канала "Прямой" Алексей Семенов.

Владимира Зеленского представляли адвокат Андрей Богдан, бизнес-партнер кандидата Сергей Шефир и представитель штаба Кирилл Тимошенко.

"Сцен будет две. Телесигнала будет два. Телетрансляций, похоже, тоже будет две", - рассказал Аласания.

Сейчас, по словам руководителя общественного телевидения, стороны уже договорились о том, что трибуны стадиона делят не вдоль, а поперек.

Символику партий решили не использовать.

Артистов с песнями запускают по очереди, хотя пока официально не озвучили, кто именно будет выступать.

Билеты на стадион для зрителей поделили пополам, и каждая сторона будет их распространять самостоятельно.

Концерт на стадионе начнется в 16:00, а сами "дебаты" должны начаться в 19:00.

Копірайт зображення Zurab Alasania Image caption Команда Владимира Зеленского, в том числе бывший адвокат Игоря Коломойского Андрей Богдан

По словам Зураба Аласании, пока штабы не смогли договориться о количестве вопросов к кандидатам - по три или по четыре.

Также нет компромисса в отношении ведущего дебатов, а также технических деталей трансляции - одна трансляция по всем каналам или каждый штаб делает свою картинку и раздает "своим".

По прогнозу Аласании, кандидаты приедут на стадион и произойдет определенное "действо", однако он считает, что это шоу не будет дебатами.

"Общественное" телевидение в событиях на стадионе участвовать не будет.

Зураб Аласания отметил, что, как определяет закон, "содержательные дебаты" должны состояться в студии "Общественного" 19-го апреля с 20 до 21 часа.

Хотя уже 18 апреля в ЦИК состоится встреча представителей штабов кандидатов, чтобы попытаться обсудить формат проведения дебатов на "Общественном", порядок которых определяет Центральная избирательная комиссия.

Ранее Команда Петра Порошенко обратилась в ЦИК с просьбой сместить время проведения дебатов на "Общественном" так, чтобы президент успел встретиться с Зеленским на стадионе в 19 часов 19 апреля.

Об этом во время брифинга заявил спикер штаба Порошенко Олег Медведев.

Представитель Петра Порошенко в Центральной избирательной комиссии Руслан Князевич уже обратился в ЦИК с ходатайством о внесении изменений в положение о порядке проведения дебатов.

Копірайт зображення Zurab Alasania Image caption Команда Петра Порошенко во главе с Виталием Ковальчуком

"Хотим так сформировать график 19 числа, чтобы Порошенко мог быть и на дебатах на стадионе, и принять участие в дебатах, которые предусмотрены действующим законодательством", - добавил он.

Официальные дебаты должны состояться 19 апреля в 20:00 в студии "Общественного".

В то же время Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на отдельные дебаты на НСК "Олимпийский", которые должны начаться 19 апреля в 19:00.

Команда Владимира Зеленского уже начала распространять билеты на это событие и по состоянию на вечер 17 апреля там раздали более 12 тыс. билетов.

Пока неизвестно о планах Зеленского относительно дебатов на "Общественном".

Дебаты о дебатах

Дискуссия о возможной дате дебатов продолжается уже третью неделю.

Официальные дебаты должны состояться в студии в 20 часов 19 апреля.

Предполагается, что кандидаты в течение часа будут отвечать на вопросы друг друга.

Копірайт зображення Zurab Alasania Image caption Предварительная схема размещения сцен и сторонников кандидатов на стадионе

Если кто-то из кандидатов откажется от участия в дебатах, все эфирное время его оппонент сможет использовать для агитации.

Откажутся оба - вместо дебатов на "Общественном" покажут документальный фильм, который не будет иметь никакого отношения к выборам.

В то же время за пределами студии НСТУ кандидаты могут встречаться в любое время и в любом месте - в частности, на НСК "Олимпийском".

Первым о такой идее заявил Владимир Зеленский: в видеообращении к Петру Порошенко он предложил провести дебаты 19 апреля в 19:00 на стадионе.

Президент согласился, но потом озвучил собственную дату: 14 апреля. В этот день Порошенко прибыл на стадион, но своего оппонента так и не дождался.

Штабы обоих кандидатов уже подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона на 19 апреля.

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