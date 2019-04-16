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Бывшая резиденция Виктора Януковича в Межигорье - это, конечно, не только всем известный "золотой батон", но и "Хонка", музей ретроавтомобилей, страусы, павлины и большой участок земли площадью 126 га. Всем этим пока официально никто не управляет, поскольку конкурс на должность управляющего имуществом все никак не может завершиться.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сегодня в очередной раз продлило сроки конкурса в надежде увеличить количество участников.

Теперь все желающие смогут включиться в борьбу до 17 мая. А документы претендентов будут открыты для общественности, как того требовали общественные активисты.

По данным председателя общественного совета при АРМА Глеба Каневского, пока документы на конкурс подали три участника: общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье", ЧП "Гаянский Геннадий Григорьевич" и ООО "Скомпани".

Потенциальные управляющие

ОО "Национальный парк Украины "Межигорье" была зарегистрирована в декабре 2014 года по адресу резиденции. Она с 2014 года фактически управляет этим имуществом, хотя не является его владельцем или официальным управляющим.

Как рассказал BBC News Украина руководитель ОО Денис Тарахкотелик, комплекс имеет автономное отопление и водоснабжение, а за электроэнергию не платит, потому что не имеет на это прав, так как не является управляющим или собственником имущества.

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На своем сайте общественная организация отмечает, что на содержание и реставрацию комплекса "Межигорье" за эти годы "не было потрачено ни копейки бюджетных средств".

При этом она также указывает стоимость билетов для посещения комплекса - 100 гривен для взрослых в будний день и 120 в выходные, а экскурсия в ретро-гараж обойдется еще в 50 гривен.

Билеты называют "благотворительными".

Руководитель АРМА Антон Янчук еще в январе отмечал, что эта общественная организация не соответствует установленным требованиям, поскольку "не является субъектом хозяйствования".

При этом, если общественная организация изменит свой статус, то сможет полноценно участвовать в конкурсе.

Денис Тарахкотелик заявил, что такого требования в законе нет, а если общественная организация зарегистрируется субъектом хозяйствования, то будет платить налоги, а прибыль от своей деятельности она не получает.

По его словам, общественная организация занимается не только имуществом, но и зверинцем, а также реализует на территории ряд программ для реабилитации ветеранов.

Руководитель ОО заявил, что не имеет доверия к конкурсу, но не может сказать, будет ли организация оспаривать результаты конкурса в суде.

Он также добавил, что общественная организация не намерена "баррикадироваться" в "Межигорье".

Копірайт зображення Getty Images Image caption До сих пор живут в бывшей резиденции и легендарные страусы Виктора Януковича

Второй претендент на Межигорье - Геннадий Гаянский. В Facebook он написал, что решил участвовать в конкурсе для "недопущения распродажи имущества резиденции Межигорье".

По его словам, он работает "над возвращением Межигорья православной церкви Украины, для основания монастыря, Богословской академии, где будут воспитывать капелланов для украинской армии".

Третий участник конкурса - ООО "Скомпани", согласно данным реестров, была создана в 2015 году и имеет уставный капитал в 1 миллион гривен. Ее основным видом деятельности является управление финансовыми рынками, а одним из дополнительных - управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.

Руководителем компании является Алексей Вороненко, который в 2014 году баллотировался в Верховную Раду самовыдвиженцем, но не прошел и стал помощником народного депутата Евгения Мураева.

В Кропивницком есть благотворительный фонд "Алексея Вороненко".

Поиск желающих

В рамках уголовных дел против Януковича по факту злоупотребления служебным положением и завладения имуществом Печерский райсуд Киева наложил арест на собственность экс-президента в Межигорье Киевской области.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После побега Виктора Януковича в его резиденции жили активисты

29 мая 2018 года суд передал управление этим имуществом АРМА. Как сообщили BBC News Украина в учреждении, закон предусматривает, что после получения имущества АРМА обязана объявить конкурс на его управляющего, потому что не вправе осуществлять такую деятельность.

Представитель ведомства рассказал, что управляющий нужен для того, чтобы обеспечить надлежащее состояние объекта и хозяйственную деятельность на его территории.

Накануне получения "Межигорья" АРМА обращалась к различным отечественным и мировым компаниям, которые могли бы стать управляющими резиденции.

Из отечественных они обращались к киностудии FILM.UA Group и "Студия Квартал-95", культурным проектам "Арт-завод "Платформа" и PinchukArtCentre, выставочным комплексам "Экспоцентр Украины", "КиевЭкспоПлаза" и "Международный выставочный центр", а также PR и ивент-агентствам, и даже Государственному управлению делами, заведующему государственным имуществом.

Кроме того, АРМА заявляет, что письменно обращалась к кинокомпаниям Metro-Goldwyn-Mayer Warner Bros. Studio, 20th Century FOX Studios, Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment и DreamWorks.

При этом ни одна из вышеупомянутых компаний любопытства к управлению "Межигорьем" не проявила.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption За время своего президентства Виктор Янукович собрал внушительную коллекцию автомобилей, которая сейчас находится в "Межигорье"

По словам руководителя ОО "Межигорье", которая участвует в конкурсе на управляющего резиденцией, причина отсутствия интереса со стороны крупного бизнеса заключается в том, что управление имуществом будет осуществляться до окончательного судебного решения.

То есть потенциальные инвесторы не знают, на какой период получат Межигорье в управление.

По данным АРМА, земля в Межигорье находится в собственности государства, и ее не передадут в управление, хотя именно земля вокруг имения интересует потенциальных инвесторов.

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