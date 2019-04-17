Копірайт зображення УНІАН

Владимир Зеленский рассказал, что команды кандидатов в президенты не могут договориться о количестве сцен на НСК "Олимпийский" и формате доступа людей на стадион.

Ночью он обнародовал новое видео, на котором, находясь на стадионе "Олимпийский", рассказывает о разногласиях с командой Петра Порошенко в отношении организации дебатов.

"У нас продолжаются дебаты по поводу дебатов. Сначала все спорили по поводу даты, потом по поводу НСК "Олимпийский". Сейчас новые условия команды президента", - говорит Зеленский.

По его словам, штаб Порошенко настаивает на двух разных сценах на территории стадиона и разделении сторонников. "Как вы представляете дебаты двух кандидатов на двух сценах?", - обращается Зеленский к зрителям.

Он говорит, что представители президента не хотят свободного доступа людей на дебаты. Именно поэтому команда Зеленского решила организовать свободное распространение билетов на это событие.

По словам Зеленского, уже сейчас можно заказать билет на дебаты на сайте debaty2019.org.ua. Однако по состоянию на 7.30 функция получить бесплатный билет на этом сайте не работает.

Копірайт зображення debaty2019.org.ua Image caption На данный момент функция "Бесплатный билет" не работает

По данным этого сайта, в 16 часов 19 апреля можно будет зайти на территорию стадиона, в 17 часов начнется предварительная программа, а в 19:00 начнутся сами дебаты.

Однако пока не ясно, каким образом на стадионе сможет выступить действующий президент, если его команда предлагала начать общение раньше. По словам представителя штаба Порошенко Олега Медведева, в 19.30 глава государства должен быть на Общественном, где в 20 часов должны начаться дебаты, предусмотренные законом. И именно эти дебаты для Порошенко важнее.

Накануне команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского подписали трехстороннее соглашение с НСК "Олимпийский" по аренде стадиона 19 апреля. Однако переговоры о времени и регламенте этого события продвигаются очень сложно.

Skip Twitter post by @poroshenko Маємо приємну новину. Команди кандидатів зустрілися, підписано тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Стадіон так стадіон.

Не визначений ще точний час. Наше прохання не порушувати закон і не скасовувати дебати на Суспільному. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 апреля 2019 г.

В Facebook появилось событие "Дебаты кандидатов в президенты" с приглашением для всех сторонников Петра Порошенко прийти на стадион "Олимпийский" 19 апреля.

"Отдельная просьба - не надо атрибутики спортивных соревнований. Никаких файеров, дудок, барабанов и тому подобное. Мы идем не соревноваться, кто кого перекричит. Приносите с собой флаги и символику в государственных цветах Украины и Евросоюза", - говорится в сообщении.

Там также сказано, что в связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. "Начало дебатов в 19.00, рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениям личности".

Также, согласно информации, для желающих поддержать нашего кандидата будут организованы бесплатные автобусы из регионов. Сторонников Порошенко призывают ехать в столицу на авто и привозить друзей.

Между тем Общественное активно готовится к дебатам в своей студии. Накануне вещатель уже обнародовал сообщение о том, что сигнал трансляции предоставят любой телерадиорганизации по предварительному заявлению.

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