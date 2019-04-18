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Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину относительно национализации Приватбанка.

В НБУ и Минфине уже заявили, что готовят апелляцию на это решение.

"Решение суда не вступило в законную силу и будет обжаловано Национальным банком. Мы продолжим доказывать законность действий и принятых решений регулятора в апелляционной инстанции", - заявили в Нацбанке.

Там также выразили беспокойство относительно финансовой стабильности в стране в связи с решением суда.

"Рожденная судебными решениями правовая неопределенность подрывает финансовую стабильность", - сказал представитель Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

В конце марта Окружной админсуд завершил рассмотрение дела по иску Коломойского о незаконности национализации Приватбанка, и стороны перешли к прениям. Они велись в закрытом режиме. В таком же режиме суд рассматривал дело с лета 2017 года.

В то же время в сентябре 2018 года тот же суд Киева при рассмотрении иска от одного из клиентов Приватбанка подтвердил правомерность принятого Национальным банком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

Чего хочет Коломойский?

Перед первым туром президентских выборов в интервью ВВС Игорь Коломойский заявлял: "Для нас очень важны несколько аспектов этой истории. Первый - это очистить свое имя, второй - наказать виновных, а третий - получить компенсацию в том или ином виде".

Однако после первого тура в интервью "Украинской правде" он заявил, что не намерен возвращать себе национализированный Приватбанк, но хочет вернуть капитал в 2 миллиарда долларов.

"Мне не нужен Приватбанк. Но там лежало два миллиарда долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов", - заявил Игорь Коломойский.

Что заявил НБУ

Национальный банк заявил, что будет обжаловать решение суда, и отметил, что оно вредит международному имиджу Украины.

Там говорят, что будут инициировать обращение к СНБО и правительству "по поводу подобных судебных практик, наносящих вред международному имиджу Украины".

"Международные партнеры Украины неоднократно подчеркивали, что национализация Приватбанка была важным шагом для обеспечения финансовой стабильности", - отметила первый заместитель Председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Сейчас банк "полностью перешел на рыночную бизнес-модель и сегодня является самым прибыльным украинским банком и частью стабильной и прозрачной банковской системы", считает Рожкова.

Что говорили о Приватбанк кандидаты в президенты?

Копірайт зображення President.gov.ua Image caption Порошенко говорит, что был шокирован требованием о компенсации в $2 млрд за Приватбанк

"Я был шокирован требованием 2-миллиардной компенсации - 2 млрд долларов - за Приватбанк", - заявил во время встречи с представителями бизнеса действующий президент и кандидат в президенты Петр Порошенко.

"На столе вопрос о признании незаконной национализации Приватбанка, который они пытаются очень быстро провести до президентских выборов, чтобы потом сказать, что это произошло без их участия".

Петр Порошенко также напомнил, что кроме многочисленных судебных дел вокруг Приватбанка не первый год продолжается и ряд расследований.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зеленский утверждает, что ему "все равно, что будет с Игорем Коломойским"

В марте кандидат в президенты Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что не прекратит расследований против олигархов, в том числе и против Игоря Коломойского:

"Если кто-то украл и это доказано правоохранительными органами, он вынужден это вернуть. Никто никакие расследования закрывать не будет".

В конце марта, перед первым туром в комментарии "Схемам" (проект "Радио Свобода" и "UA:Первый") он заявил:

"Да мне все равно, что будет с Игорем Коломойским. Это должны разбираться ... "Приватбанк" сейчас - государственное учреждение. Почему его должны возвращать Коломойскому?"

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