Копірайт зображення ВВС Image caption 21 апреля украинцы выбирают президента

21 апреля в 8:00 в Украине стартовал второй тур выборов президента, в который вышли актер, фронтмен студии "Квартал 95" Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

Оба кандидата в президенты уже проголосовали.

Фаворит президентской гонки Владимир Зеленский и его жена Елена проголосовали утром в Киеве.

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При этом полиция вручила кандидату Владимиру Зеленскому админпротокол, потому что он продемонстрировал свой заполненный бюллетень во время голосования. "Крестик" стоял напротив его фамилии.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону!" - написал спикер избирательного штаба Зеленского Дмитрий Разумков в Facebook.

Петр Порошенко также пришел на избирательный участок вместе с супругой Мариной.

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По состоянию на 14:00 в полицию поступили 562 заявления о нарушениях на выборах.

Там открыли четыре уголовных дела.

Также поступают сообщения о минировании участков. В Волновахе с избирательного участка эвакуировали всех членов комиссии и избирателей из-за анонимного сообщения о взрывчатке. Помещение проверили, взрывчатку не нашли, после чего голосование было возобновлено.

Также сегодня полиция получила сообщение о заминировании нескольких помещений в Харькове. Накануне похожие сообщения были и в Одессе.

Сообщения о "минировании" поступают с временно оккупированных территорий и России, рассказали в МВД.

Не обходится во втором туре и без курьезов - например, в Кривом Роге пьяная женщина съела бюллетень. Произошло это на избирательном участке №121507. Кусок документа остался. Об этом сообщила член Окружной избирательной комиссии Инна Иванченко.

А на одном из избирательных участков Киевской области в городе Кагарлык местный житель получил бюллетень, зашел в кабинку, а потом направился не к урне, а к выходу.

Члены избирательной комиссии пытались остановить нарушителя, но он быстро сел на велосипед и уехал. Об этом случае проинформировали полицию, которая прибыла к месту жительства мужчины.

Двери правоохранителям открыла женщина, которая оказалась женой сбежавшего. Она добровольно отдала сотрудникам полиции два экземпляра бюллетеней, на которых были указаны даты выборов президента Украины - 31 марта и 21 апреля.

По данному факту открыли уголовное производство, ведется следствие.

Тем временем на заграничных избирательных участках люди стоят в очередях, чтобы проголосовать.

Копірайт зображення Денис Ярошенко Image caption Украинцы стоят в очереди, чтобы проголосовать в украинском генконсульстве в Кракове

"Людей очень много. Со мной сразу несколько групп вышли из вроцлавского автобуса и пошли в консульство", - рассказал украинец Денис Ярошенко, который находится сейчас в Польше и голосует там.

Выборы в седьмой раз

Президентские выборы 2019 года - седьмые за время независимости Украины.

В этом году в Украине зарегистрировалось 35,5 млн избирателей, около 1% из них изменили место голосования.

По данным Центральной избирательной комиссии, на подготовку и проведение выборов в Украине будет потрачено 1,95 млрд гривен.

В первом туре баллотировались 39 кандидатов.

Второй тур голосования продлится 21 апреля с 8:00 до 20:00 по всей Украине, кроме аннексированного Россией Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.

Фонд "Демократические инициативы", КМИС и Центр Разумкова проведут "Национальный экзит-пол 2019". Его результаты социологи объявят сразу после закрытия избирательных участков в 20:00.

Официальные результаты ЦИК должен установить до 1 мая, а официально их обнародовать - через три дня после этого.

Инаугурация новоизбранного президента должна состояться в течение 30 дней с момента опубликования официальных результатов, но не позднее 3 июня 2019.

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