"ЗЕ команда". Зеленский представил своих соратников

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Зе команда" накануне встречи с президентом Франции (слева направо): Иван Баканов, Александр Данилюк, Владимир Зеленский и Руслан Рябошапка

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил свою команду в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Зеленский подчеркнул, что представленные им люди не являются кандидатами на должности министров.

"Это люди идут с нами в Администрацию президента, после этого они пройдут проверки и только тогда займут должности", - сказал он.

По словам кандидата, только после такой проверки кто-то из членов команды сможет претендовать на должности министров.

Иван Апаршин - безопасность и оборона

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Профессиональный военный, работал в министерстве обороны во времена, когда им руководил Анатолий Гриценко. Именно Ивана Апаршина Гриценко называл своим будущим министром обороны в случае избрания президентом.

После получения военного образования работал на офицерских должностях в Генштабе Вооруженных сил Украины и министерстве обороны.

В частности, он был директором департамента военной политики и стратегического планирования Минобороны, работал в секретариате Кабинета министров, в том числе во времена президентства Виктора Януковича - начальником управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата правительства.

Александр Данилюк - международные отношения, экономика, финансовая и банковская политика.

"Александр был министром - это единственный минус", - отметил Владимир Зеленский, когда представлял члена своей команды.

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Данилюк - один из основателей Центра свободной экономики имени Кахи Бендукидзе, целью которого является распространение идей свободы, открытого управления и свободной экономики

43-летний Александр Данилюк работал в нескольких инвестиционных фондах, в том числе в Москве и Лондоне, был советником премьер-министра Юрия Еханурова и внештатным советником Виктора Януковича.

После избрания Петра Порошенко президентом Украины Данилюк стал постоянным его представителем в правительстве и заместителем главы президентской Администрации.

В апреле 2016 года Верховная Рада назначила Александра Данилюка министром финансов в правительстве Владимира Гройсмана.

Данилюк в декабре 2016 года поддержал национализацию ПриватБанка.

В мае 2018-го произошел публичный конфликт с премьером после того, как правительство в пятый раз отказалось назначить заместителем министра представленную Данилюком кандидатуру.

Поэтому глава Минфина написал письмо послам стран "Большой семерки", в котором пожаловался на отсутствие возможности выбирать членов своей команды.

6 июня 2018 года Владимир Гройсман внес в парламент представление на увольнение Данилюка, которое депутаты одобрили следующий день.

Женат, отец троих сыновей. Дети - граждане Великобритании.

Иван Баканов - председатель партии "Слуга народа" и ответственный за взаимодействие с Верховной Радой

Копірайт зображення UNIAN Image caption Иван Баканов возглавляет штаб Владимира Зеленского и партию "Слуга народа"

44 летний Иван Баканов - юрист по образованию, председатель штаба и друг детства Владимира Зеленского.

Иван Баканов возглавляет "Студию Квартал-95", а с 2017 года и политическую партию "Слуга народа" (по названию сериала производства его студии, в котором Владимир Зеленский сыграл президента Василия Голобородько).

Именно эта партия выдвинула Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Женат, имеет сына.

Руслан Рябошапка - правоохранительная и антикоррупционная деятельность.

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42-летний Рябошапка с 1998 по 2010 годы работал в Министерстве юстиции, в 2013-2014 годах отвечал за анализ антикоррупционной политики в неправительственной организации Transparency International Украина.

А в 2016 году прошел конкурс на члена Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Во время пребывания в должности неоднократно высказывал несогласие с действиями учреждения.

В июне 2017 года Рябошапка подал в отставку, мотивировав свое решение необходимостью "перезагрузки" состава НАПК.

Рябошапка женат, имеет трех сыновей. Дети — граждане Франции.

Дмитрий Разумков - внутренняя политика

35-летний Дмитрий Разумков - политтехнолог, управляющий партнер компании политического консалтинга Ukrainian Politconsulting Group, один из главных консультантов Владимира Зеленского.

Евгений Комаровский - медицина

Доктор Комаровский - известный детский врач и телеведущий, популярный блогер. Он выступает за необходимость реформирования системы медицины, однако критикует ту реформу, которую реализует нынешнее правительство.

Также в команде кандидата:

Руслан Стефанчук - реформирование государственных и правовых институтов и законопроектной работы. Доктор юридических наук, адвокат, работал заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины".

- реформирование государственных и правовых институтов и законопроектной работы. Доктор юридических наук, адвокат, работал заместителем главного редактора юридического журнала "Право Украины". Галина Янченко - эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решений для государства. Является председателем Совета общественного контроля НАБУ и главой правления ОО "Антикоррупционный штаб", зарегистрированной на нее с мужем.

- эксперт по антикоррупционной политике и диджитал решений для государства. Является председателем Совета общественного контроля НАБУ и главой правления ОО "Антикоррупционный штаб", зарегистрированной на нее с мужем. Денис Монастирский -правоохранительные органы. Является экспертом "Украинского института будущего" и бывшим помощником народного депутата Антона Геращенко.

-правоохранительные органы. Является экспертом "Украинского института будущего" и бывшим помощником народного депутата Антона Геращенко. Серг е й И онушас - органы правосудия. Ионушас - директор юридической фирмы "Гелон", член Ассоциации юристов и Ассоциации адвокатов Украины.

- органы правосудия. Ионушас - директор юридической фирмы "Гелон", член Ассоциации юристов и Ассоциации адвокатов Украины. И рина Венед и ктова - реформа судебной системы. Завкафедры гражданско-правовых отношений Унивеститета имени Н.Каразина в Харькове. В 2015 году участвовала в конкурсе в Верховный Суд, но не прошла.

- реформа судебной системы. Завкафедры гражданско-правовых отношений Унивеститета имени Н.Каразина в Харькове. В 2015 году участвовала в конкурсе в Верховный Суд, но не прошла. Даниил Гетманцев - экономика, финансы и налогообложение. Президент юркомпании Jurimex, президент Ассоциации налоговых советников.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Данил Гетманцев в команде Зеленского отвечает за налогообложение

В и ктор и я Страхова - банковская деятельность. Работала в ПриватБанке на должности корпоративного секретаря уже после его национализации и выступала с поддержкой отчета компании Kroll о выводе средств из финучреждения его бывшими владельцами Игорем Коломойськийм и Геннадием Боголюбовым.

- банковская деятельность. Работала в ПриватБанке на должности корпоративного секретаря уже после его национализации и выступала с поддержкой отчета компании Kroll о выводе средств из финучреждения его бывшими владельцами Игорем Коломойськийм и Геннадием Боголюбовым. Миха ил Федор и в - диджитал. Отвечает в команде кандидата за развитие социальных сетей: Telegram-канала, Instagram-сообщества и YouTube-каналов.

- диджитал. Отвечает в команде кандидата за развитие социальных сетей: Telegram-канала, Instagram-сообщества и YouTube-каналов. А лександр Мережко - международные отношения и народовластие. Доктор юридических наук, профессор, участвовал в конкурсе по отбору судей в Высший антикоррупционный суд.

- международные отношения и народовластие. Доктор юридических наук, профессор, участвовал в конкурсе по отбору судей в Высший антикоррупционный суд. Олег Бондаренко - экологическая политика. Председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф", имевший конфликт с компанией "Гавриловские цыплята" из-за возможного загрязнения воздуха и грунта в деревне, где размещено их производство.

- экологическая политика. Председатель ОО "Всеукраинская организация "Зеленый Фонд. Преодоление гуманитарных и экологических катастроф", имевший конфликт с компанией "Гавриловские цыплята" из-за возможного загрязнения воздуха и грунта в деревне, где размещено их производство. Марина Бард и на - равные права и возможности женщин и мужчин. Была участницей программы "Молодежь изменит Украину" Фонда Богдана Гаврилишина в 2015 году, где изучала местное самоуправление Австрии.

- равные права и возможности женщин и мужчин. Была участницей программы "Молодежь изменит Украину" Фонда Богдана Гаврилишина в 2015 году, где изучала местное самоуправление Австрии. Серг ей Кальченко - избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека. Кальченко - ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners, где курирует практику Европейского суда по правам человека.

- избирательное законодательство, европейские стандарты в области прав человека. Кальченко - ассоциированный партнер юридической компании Hillmont Partners, где курирует практику Европейского суда по правам человека. Андр е й Герус - энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование. Герус бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В настоящее время руководитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг.

- энергетика, ЖКХ и антимонопольное регулирование. Герус бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. В настоящее время руководитель Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг. Сергей Бабак - образование и наука. Является экспертом "Украинского института будущего".

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