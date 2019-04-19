МВФ: национализация ПриватБанка защитила вкладчиков

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Представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что МВФ поддержал национализацию ПриватБанка в 2016 году, так же, как и в целом очистку банковской системы Украины.

"В 2016 году международные партнеры Украины поддержали решение правительства и Национального Банка Украины национализировать ПриватБанк, поскольку это был единственный эффективный способ защитить вкладчиков банка - украинских физических и юридических лиц - и стабильность финансовой системы", - говорится в заявлении Люнгмана.

По мнению представителя МВФ, то, что государство потратило 160 млрд грн на поддержку банка, стоило усилий, ведь "спасло средства миллионов украинских граждан" и укрепило экономику.

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В Фонде также положительно оценили корпоративные изменения в банке после его национализации, в частности, утверждение независимого Наблюдательного Совета.

"Важно, чтобы власть продолжала свои усилия по возмещению потерь бывшими владельцами и связанными лицами проблемных банков. Международные партнеры Украины будут тщательно отслеживать события в этой сфере", - говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине.

Накануне Окружной административный суд Киева удовлетворил иск одного из бывших владельцев банка Игоря Коломойского и признал незаконной национализацию ПриватБанка.

Полное решение суда не подлежит обнародованию, поскольку признается конфиденциальным.

Решение не вступило в силу. Национальный банк и министерство финансов - нынешний владелец банка - заявили, что обжалуют его в судах высших инстанций.

В декабря 2016 года ПриватБанк признали неплатежеспособным. Но, учитывая то, что банк был и остается одним из системообразующих в банковской системе Украины, его национализировали. При этом тогдашние владельцы банка обратились с соответствующей письменной просьбой к правительству.

Однако впоследствии НБУ обвинил экс-акционеров банка в том, что те вывели из банка несколько миллиардов долларов, в том числе и средства рефинансирования, которые НБУ предоставлял до национализации. В то же время бывшие владельцы стали оспаривать законность национализации.

Сейчас украинские суды рассматривают несколько сотен дел, связанных с ПриватБанком. Еще два дела рассматривают иностранные суды.

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