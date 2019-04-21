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Владимир Зеленский побеждает во втором туре президентских выборов. Такие результаты обнародовал консорциум "Национальный экзит-пол 2019" в 20:01 на основе данных, которые были собраны за два часа до окончания голосования.

По данным опроса избирателей на выходе из участков, Владимира Зеленского поддержали 73,2% респондентов, а Петра Порошенко - 25,3%.

Испортили свои бюллетени 1,5% избирателей.

В консорциум "Национальный экзит-пол 2019" входят Фонд "Демократические инициативы имени Илька Кучерива", Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.

Вместе они провели опрос 13 тыс. респондентов на 300 избирательных участках.

Погрешность выборки не превышает 3%.

Экзит-пол проведен при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID) и осуществляется Pact в Украине, Представительством Европейского Союза в Украине, Международным фондом "Возрождение", Посольством Канады в Украине.

Инаугурация новоизбранного президента Украины должна состояться не позднее 3 июня 2019 года.

Обновленные данные, собранные на участках, где работа продолжалась до закрытия участков, будут обнародованы в 22:00.

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