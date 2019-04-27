"Мы люди Зеленского": новоизбранный президент заявил о "новой секте"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владимир Зеленский

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский, который сейчас находится на отдыхе в Турции, записал видеообращение в Instagram и рассказал о новом виде мошенничества с использованием его имени.

"Хочу вам рассказать про такую новую секту под названием "Мы люди Зеленского. Мы от него пришли к вам", - рассказал Зеленский.

По его словам, его именем пытаются прикрыться аферисты и самозванцы.

"Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, судьям, прокурорам, представителям бизнеса - малого, среднего или крупного, говорят, что мы тут все теперь решаем, все теперь будет, как мы скажем, нам мандат дал Зеленский. Смотрите, таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - сообщил Владимир Зеленский.

Он дал совет, как действовать в таком случае, - "покажите им это видео, а лучше - снимите их на камеру, а еще лучше - обратитесь в правоохранительные органы".

В пятницу, 26 апреля, Владимир Зеленский отправился на короткий отдых в Турцию. Об этом он сам рассказал своим подписчикам в социальных сетях.

"Договаривались быть открытыми. Так вот. Вылетаем в Турцию. Отвожу детей на ежегодный фестиваль "Весело", - написал Зеленский у себя на странице в Facebook.

"Весело" - ежегодный фестиваль, который студия "Квартал 95" проводит в турецком Бодруме.

Спор с ЦИК

Накануне Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, в котором обвинил ЦИК в затягивании официального объявления итогов выборов.

"Происходят очень забавные вещи. Победа есть, а полномочий нет", - говорит Зеленский.

По его словам, объявление его победы намеренно затягивают, чтобы Верховная Рада смогла отложить дату его инаугурации, и это не позволит ему "даже думать о роспуске" парламента.

"Мне кажется, это несправедливо. Президент, у которого уровень доверия составляет 73%, имеет, по крайней мере, право думать о возможном роспуске парламента и имеет право на такую возможность. Система боится, а это значит одно - мы всех победим, все будет хорошо", - говорит Зеленский.

На обвинения Зеленского ответил заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко, который заявил, что Центральная избирательная комиссия принимает протоколы от окружных избирательных комиссий в "беспрецедентно быстром режиме".

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству у Центризбиркома есть 10 дней после голосования во втором туре выборов президента Украины на объявление официального результата. А по состоянию на 25 апреля (на момент обращения Зеленского) шел лишь четвертый.

"ЦИК приняла почти все протоколы окружных комиссий для обработки. Это такая скорость по сравнению с другими избирательными кампаниями, которая может быть названа беспрецедентной", - заверил Евгений Радченко.

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