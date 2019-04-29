Подорожание загранпаспортов и ID-карт: как вырастет цена документов

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С 1 июля 2019 года стоимость оформления паспорта гражданина Украины в виде ID-карты и паспортов для выезда за границу возрастет.

Согласно информации государственного предприятия "Документ", правительство приняло решение о повышении стоимости административных услуг и бланков при оформлении паспортов.

Сумма админсбора - часть стоимости оформления документов, вторая часть - услуги предприятия, которые сейчас стоят 400 гривен.

С 1 июля стоимость админсбора будет такой:

При несрочном оформлении ID-карты (до 20 рабочих дней) - 345 гривен вместо нынешних 279 гривен.

При срочном оформлении ID-карты (до 10 рабочих дней) - 471 гривна вместо 366 гривен.

При несрочном оформлении загранпаспорта (до 20 рабочих дней) - 682 гривны вместо 557,32 гривен.

При срочном оформлении загранпаспорта (до 7 рабочих дней) - 1034 гривны, ранее 810,32 гривен.

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Таким образом, при сохранении стоимости услуг предприятия, несрочное оформление заграничного биометрического паспорта обойдется в 1082 гривны, вместо нынешних 957,32 гривны.

В предприятии отмечают, что стоимость оформления документов возросла впервые с 2016 года. Часть полученных дополнительно средств (около 200 млн гривен) пойдет в местные бюджеты в 2019 году.

Перерыв в выдаче паспортов

С вечера 27 апреля по утро 2 мая Государственная миграционная служба прекратила выдачу заграничных паспортов и ID-карт.

В ведомстве сообщают, что планируют в этот период провести работы по техническому обслуживанию оборудования, которое отвечает за работу системы по выдаче документов.

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