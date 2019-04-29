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Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского о его готовности на посту главы государства предоставлять гражданство Украины россиянам.

В своем заявлении Владимир Зеленский сказал: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех".

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - приводит комментарий Владимира Путина "Интерфакс".

Президент России сказал, что у украинцев и русских много общего, "если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы".

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - сказал Путин.

Он добавил, что до сих пор считает украинцев и русских "по сути своей - единым народом", со своими культурными, языковыми и историческими особенностями.

Президент России рекомендовал Владимиру Зеленскому восстановить гражданство Украины Михеилу Саакашвили, который был "незаконно лишен гражданства, выслан незаконно из страны", а также некоторым другим украинцам, которые были вынуждены "покинуть территорию страны и уехать в землю обетованную".

Путин и Зеленский о российских паспортах

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На прошлой неделе Владимир Путин издал указ об упрощенной выдаче гражданства России жителям неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

По сообщениям СМИ, первый такой пункт выдачи российских паспортов заработал сегодня в Ростове-на-Дону.

В субботу же Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке гражданам всей Украине.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Владимир Зеленский отреагировал на данное заявление главы Кремля и посоветовал российским властям "зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

Об этом победитель президентских выборов написал на своей странице в Facebook.

"Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека", - написал Зеленский.

Он также заявил, что планирует "предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов".

"В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают едва ли не больше всех", - резюмировал будущий президент.

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