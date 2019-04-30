Выборы президента: ЦИК объявила о победе Зеленского

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Центральная избирательная комиссия обнародовала окончательные результаты президентских выборов.

Победителем президентских выборов объявили Владимира Зеленского, который получил 13,5 млн голосов избирателей, или 73,22%.

Петр Порошенко занял второе место с 24,45% голосов. За него проголосовали более 4,5 млн избирателей.

Владимир Зеленский победил почти во всех регионах Украины. Петр Порошенко стал лидером гонки только во Львовской области и заграничном избирательном округе.

По данным СМИ, в штабе Зеленского ранее предположили, что его инаугурация может состояться 28 мая. По закону, это может произойти не позднее 3 июня.

Явка на выборах составила 61,37% (без учета зарубежного избирательного округа - 62,09%). Это немного ниже показателя 62,8% в первом туре выборов.

В 2014 году явка на выборах президента была меньше - 59,48%.

По данным Государственного реестра избирателей, в Украине имеют право голосовать около 30 млн избирателей.

Это седьмые выборы президента после провозглашения независимости Украины. В них принимало участие рекордное количество кандидатов в президенты - 39.

По данным Центральной избирательной комиссии, на подготовку и проведение выборов в Украине было потрачено 1,95 млрд гривен.

Где кто победил

Больше всего поддержали Владимира Зеленского в Луганской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях.

Наименьшей была поддержка победителя выборов во Львовский Тернопольской, Ивано-Франковской, Ровенской областях и Киеве.

Действующий президент Петр Порошенко на уровне регионов победил только во Львовской области.

В целом он стал лидером гонки в 15 из 199 округов в Украине и в заграничном избирательном округе.

В частности, действующего президента поддержали все 12 округов во Львовской области.

В Ивано-Франковской области действующий президент победил в одном из семи округов - №83 (часть Ивано-Франковска).

Он также выиграл в двух из пяти округов Тернопольской области - №163 (часть Тернополя) и №165 (часть Тернополя, город Бережаны, Бережанский, Зборовский, Козовский, Подгаецкий районы).

Меньше всего поддержали действующего президента в Луганской, Донецкой, Одесской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Как проголосовали украинцы за рубежом

В заграничном избирательном округе Петр Порошенко получил 54,7%. У его оппонента Владимира Зеленского - более 43,8% голосов.

Порошенко победил на участках в 45 странах, в частности в США, Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Испании, Италии, Португалии, Нидерландах, Швеции, Израиле, Китае и Японии.

Владимир Зеленский победил на участках в 24 странах, в частности в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии, Беларуси, Литве, Латвии, Эстонии, Молдове, Грузии, Азербайджане и Армении.

На участках в Алжире, Кувейте и Чили оба кандидата набрали равное количество голосов.

В голосовании за рубежом приняли участие почти 60 тыс. избирателей.

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