Нацсовет по ТВ: Зеленский не сможет назначить своего человека

  • 5 мая 2019
Юрий Артеменко Копірайт зображення www.nrada.gov.ua
Image caption Юрий Артеменко должен был работать до июля 2019 года

Президент Петр Порошенко сразу же после досрочной отставки главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко назначил ему преемника.

Новым членом Нацсовета по квоте президента стал известный журналист и один из сотрудников администрации президента Владимир Горковенко.

Горковенко много лет работал журналистом на украинских телеканалах.

Оба указа - об увольнении и назначении - вышли в один день.

Нацсовет - главный государственный орган, регулирующий украинское теле- и радиовещание.

Президент назначает половину состава этого совета, а другую половину - парламент. Срок полномочий членов национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составляет пять лет.

Юрий Артеменко ушел в отставку за два месяца до истечения срока своих полномочий, который должен был наступить в начале июля 2019 года.

Артеменко - единственный член Нацсовета по президентской квоте, полномочия которого истекали в этом году, и заменить которого вскоре имел бы возможность новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Назначение своей квоты в Нацсовете - это одно из полномочий президента, не требующих согласования с парламентом или другими органами власти.

Если еще трое членов Нацсовета по президентской квоте не подадут в отставку, то двух людей президент сможет заменить в сентябре 2020 года, а еще одного - в 2021 году.

У президента есть полномочия досрочно уволить члена Нацсовета, однако только "по результатам рассмотрения отчета Национального совета".

Этот отчет Нацсовет готовит один раз в год - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. Отчет обнародует председатель Нацсовета.

Согласно закону, председателя национального совета по вопросам телевидения и радиовещания выбирают его члены тайным голосованием.

Эта процедура может состояться в ближайшее время. Сейчас на сайте совета указано, что следующее заседание запланировано на 10 мая.

"Человеческая усталость"

"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - говорится в заявлении Юрия Артеменко, обнародованном на сайте Нацсовета.

Копірайт зображення УНИАН
Image caption Юрий Артеменко возглавлял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года

Среди причин такого решения он назвал "человеческую усталость" и предложение перейти на другую работу.

"Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил он.

Юрий Артеменко возглавлял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года. До этого он работал журналистом, редактором и был депутатом нескольких созывов Верховной Рады.

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