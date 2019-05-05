Нацсовет по ТВ: Зеленский не сможет назначить своего человека
Президент Петр Порошенко сразу же после досрочной отставки главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко назначил ему преемника.
Новым членом Нацсовета по квоте президента стал известный журналист и один из сотрудников администрации президента Владимир Горковенко.
Горковенко много лет работал журналистом на украинских телеканалах.
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Оба указа - об увольнении и назначении - вышли в один день.
Нацсовет - главный государственный орган, регулирующий украинское теле- и радиовещание.
Президент назначает половину состава этого совета, а другую половину - парламент. Срок полномочий членов национального совета по вопросам телевидения и радиовещания составляет пять лет.
Юрий Артеменко ушел в отставку за два месяца до истечения срока своих полномочий, который должен был наступить в начале июля 2019 года.
Артеменко - единственный член Нацсовета по президентской квоте, полномочия которого истекали в этом году, и заменить которого вскоре имел бы возможность новоизбранный президент Владимир Зеленский.
Назначение своей квоты в Нацсовете - это одно из полномочий президента, не требующих согласования с парламентом или другими органами власти.
Если еще трое членов Нацсовета по президентской квоте не подадут в отставку, то двух людей президент сможет заменить в сентябре 2020 года, а еще одного - в 2021 году.
У президента есть полномочия досрочно уволить члена Нацсовета, однако только "по результатам рассмотрения отчета Национального совета".
Этот отчет Нацсовет готовит один раз в год - до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. Отчет обнародует председатель Нацсовета.
Согласно закону, председателя национального совета по вопросам телевидения и радиовещания выбирают его члены тайным голосованием.
Эта процедура может состояться в ближайшее время. Сейчас на сайте совета указано, что следующее заседание запланировано на 10 мая.
"Человеческая усталость"
"Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - говорится в заявлении Юрия Артеменко, обнародованном на сайте Нацсовета.
Среди причин такого решения он назвал "человеческую усталость" и предложение перейти на другую работу.
"Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, поступившее именно в это время, перейти на другую работу", - сообщил он.
Юрий Артеменко возглавлял Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания с 2014 года. До этого он работал журналистом, редактором и был депутатом нескольких созывов Верховной Рады.