Копірайт зображення Getty Images Image caption В России уже открылись центры выдачи паспортов для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР"

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который дает право на упрощенный порядок получения российского гражданства отдельным категориям украинцев.

МИД Украины решительно осудило такие действия, назвав это "еще одним фактом грубого нарушения со стороны Российской Федерации норм международного права и государственного суверенитета Украины".

Ранее Путин подписал указ, который упростил порядок получения российского гражданства для жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Украина и международное сообщество резко раскритиковали такое решение России.

Согласно новому указу Путина, на российский паспорт могут претендовать граждане Украины, не имеющие гражданства другого государства, и лица без гражданства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали за пределы этих территорий до 18 марта 2014 года.

С ними могут претендовать на упрощенное гражданство их дети, супруги и родители.

Также, согласно указу, на упрощенное российское гражданство имеют право:

• граждане Украины и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища в России или участника программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, которые постоянно проживали на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей по состоянию на апрель 2014 года, а также их дети, супруги и родители;

• иностранцы и лица без гражданства, которых самих или чьих родственников депортировали с территории Крымской АССР;

• граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, родившиеся на территории РСФСР и ранее имевшие гражданство СССР, а также их дети, супруги и родители.

Рассмотрение заявок на российское гражданство для таких категорий граждан не должно превышать три месяца.

МИД Украины заявил, что этот указ, "как и все предыдущие и возможные будущие нормативно-правовые акты РФ, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны украинской стороной".

Министерство иностранных дел Украины также требует от российской стороны безотлагательно отменить "все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия".

В ведомстве также заявили, что ожидают от международных партнеров усиления санкций против кремлевского режима.

Российские паспорта для украинцев

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24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Отныне они смогут стать гражданами России за три месяца и без обязательных в других случаях экзаменов и требования о проживании в РФ более пяти лет.

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В Ростовской области уже начали работать в тестовом режиме два центра выдачи российских паспортов.

Через несколько дней Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке не только жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР", но и гражданам всей Украины.

Реакция Украины

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В Украине по-прежнему с возмущением восприняли решение Кремля упростить предоставление гражданства для жителей ОРДЛО.

Как действующий президент Петр Порошенко, так и победитель президентских выборов Владимир Зеленский осудили выдачу российских паспортов жителям временно оккупированных территорий и призвали западных партнеров усилить санкции против России.

Петр Порошенко назвал решение России об упрощенном гражданстве "беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства" и нарушением Минских договоренностей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал граждан на неподконтрольных территориях не принимать эти паспорта.

Не менее бурную реакцию вызвало и заявление Владимира Путина относительно намерения упростить предоставление гражданства всем украинцам.

Владимир Зеленский, в частности, посоветовал России "зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

30 апреля МИД выразило протест против открытия центров для выдачи российских паспортов для жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Ростовской области. Министерство призвало международных партнеров не признавать и не принимать такие документы.

Реакция мира

Международное сообщество также осудило решение Кремля о предоставлении паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

МИД Великобритании заявило, что этот шаг - один из ряда действий России, "направленных на угрозу безопасности и суверенитету Украины и подрывающих ее территориальную целостность".

Посольство США в Украине тоже раскритиковало такое решение России.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: "Недавнее решение России о выдаче паспортов является чрезвычайно провокационным и происходит непосредственно из ее "учебника оккупации" и подрывает усилия, направленные на реализацию Минских договоренностей и возвращение контроля Украины над Донбассом".

Осудили эти действия и в ЕС. Пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Майя Косьянчич заявила, что время, которое Россия выбрала для такого решения, "демонстрирует ее намерения дальнейшей дестабилизации Украины и эскалации конфликта".

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