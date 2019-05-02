Зеленский: общая с Россией у нас только граница

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После аннексии Крыма и агрессии на Донбассе у Украины с Россией "общими" остались только границы. Об этом в Facebook заявил избранный президент Владимир Зеленский.

"Сегодня, после аннексии Крыма и агрессии на Донбассе, из "общего" у нас осталось только одно - это государственная граница. 2295 километров и 400 метров "общего". И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть", - подчеркнул он .

Зеленский считает, что запрет экспорта нефтепродуктов, открытие пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса, удержание украинцев в плену не приближает урегулирования отношений между странами.

"И "братскими" такие отношения точно называть нельзя", - утверждает Владимир Зеленский.

Ответ на заявление Путина

Сообщение Владимира Зеленского в соцсети - это ответ на заявление президента России Владимира Путина от 29 апреля.

Тогда руководитель РФ прокомментировал готовность Владимира Зеленского на должности главы государства предоставлять гражданство Украины российским оппозиционерам.

Владимир Путин отметил, что у украинцев и россиян много общего, "если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и россияне, и украинцы".

"Если они будут выдавать гражданство россиянам в Украине, а мы украинцам - в России, мы достаточно быстро придем к общему знаменателю и искомому результату - у нас будет общее гражданство", - цитирует Путина ТАСС.

В своем заявлении в конце апреля Владимир Зеленский сказал: "Мы будем предоставлять украинское гражданство представителям всех народов, страдающих от авторитарных и коррумпированных режимов. В первую очередь - россиянам, которые сегодня страдают больше всего".

Путин, Зеленский и паспорта

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На прошлой неделе Владимир Путин издал указ об упрощенном порядке предоставления гражданства России жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

По сообщениям СМИ, первый такой пункт выдачи российских паспортов открылся в Ростове-на-Дону.

В субботу же Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке гражданам всей Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Владимир Зеленский отреагировал на такое заявление главы Кремля и посоветовал российским властям "зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

Об этом победитель президентских выборов написал на своей странице в Facebook.

"Мы прекрасно знаем, что российский паспорт дает на самом деле. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека", - написал Владимир Зеленский.

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