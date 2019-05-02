Кризис в Венесуэле: за день десятки людей пострадали, погибла женщина

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Ситуация в Венесуэле обострилась

Одна женщина погибла и десятки людей пострадали в столкновениях между сторонниками оппозиции и проправительственными силами в столице Венесуэлы Каракасе в среду, 1 мая.

Военные применили слезоточивый газ и водометы против демонстрантов.

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал к забастовкам, чтобы заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост.

Ситуация в Венесуэле обострилась в начале этой недели, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о поддержке военных. Власти назвали это попыткой переворота.

Хуан Гуайдо в январе объявил себя исполняющим обязанности президента.

Его признали США и большинство стран Латинской Америки, призвав действующего президента Мадуро покинуть пост.

Однако Николас Мадуро отказался отдать власть. Несколько стран, включая Россию и Китай, до сих пор считают его легитимным президентом.

Президент опроверг слухи о том, что был готов бежать из страны и обвинил США в организации попытки переворота. Он также пообещал наказать всех причастных.

Каковы последние события?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption В столкновениях между сторонниками оппозиции и проправительственными силами безопасности пострадали десятки людей

В среду, 1 мая, сторонники оппозиции вышли на демонстрацию в Каракасе, которая сначала была мирной.

Впоследствии поступили сообщения о стрельбе в городе. Как сообщила местная неправительственная организация венесуэльской наблюдательной организации социального конфликта, 27-летнюю женщину застрелили во время митинга оппозиции в столичном районе Альтамира.

По меньшей мере 46 человек пострадали в столкновениях между сторонниками оппозиции и силами безопасности.

За день до этого Гуайдо записал видеообращение на одной из баз ВВС страны в окружении людей в военной форме. Он заявил о поддержке военных.

Власти страны заявили о небольшой группе "предателей", а вскоре объявили о подавлении попытки переворота.

Сработают ли призывы Гуайдо к забастовкам?

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Лидер оппозиции Хуан Гуайдо на акции протеста 1 мая

В серии твитов на испанском Гуайдо заявил, что началась последняя фаза "Операции Свобода" и призвал бюджетных работников присоединиться к протестам.

Лидер оппозиции призвал демонстрантов оставаться на улицах, пока они не заставят Мадуро уйти в отставку.

Гуайдо пытается достучаться до бюджетного сектора уже не первую неделю, но получить их поддержку будет нелегко, говорит редактор BBC Кандес Пиетт.

Годами бюджетным работникам говорили, что если они не выйдут на провластные митинги, то потеряют работу.

Поэтому если лидер оппозиции сможет их убедить, это станет большой победой над Мадуро.

Копірайт зображення Reuters Image caption Николас Мадуро выступил перед своими сторонниками в столице на многотысячной первомайской демонстрации

Как реагирует мир?

Из-за кризиса в Венесуэле растет напряжение между США и Россией.

Государственный секретарь Майк Помпео заявил, что США могут начать военную операцию в Венесуэле для разрешения кризиса. Он также обвинил Россию и Кубу в дестабилизации страны за их поддержку Мадуро. США также подтвердили свою поддержку Хуана Гуайдо.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с Помпео назвал вмешательство Вашингтона во внутренние дела Венесуэлы "деструктивным внешним воздействием" и "грубым нарушением международного права".

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обе стороны избежать насилия.

А Евросоюз призвал к сдержанности во избежание потери жизней и эскалации напряженности.

Правительства стран Латинской Америки, которые поддерживают Мадуро, в частности Боливии и Кубы, осудили действия Гуайдо и назвали это попыткой "государственного переворота".

Мексиканское правительство выразило "обеспокоенность возможным ростом насилия", тогда как колумбийский президент Иван Дуке призвал венесуэльских военных стоять "на стороне исторической правды" против Мадуро.

На пятницу, 3 мая, по этому поводу запланирована внеочередная встреча Группы Лимы, созданной для разрешения кризиса в Венесуэле, в которую входят большинство стран Южной и Центральной Америки.

Кризис в Венесуэле

Экономика Венесуэлы шестой год подряд переживает спад. С инфляцией на уровне более миллиона процентов страна в прошлом году заняла место в истории рядом с Веймарской республикой 1920-х годов и Зимбабве 2000-х. Миллионы венесуэльцев покинули страну.

Прошлогодние президентские выборы, на которых победил Мадуро, бойкотировала оппозиция, а Запад и ведущие страны Латинской Америки назвали их фарсом.

Большинство иностранных правительств проигнорировали инаугурацию 56-летнего Мадуро. Своих представителей прислали менее двух десятков стран, в частности Китай, Турция, Иран и Россия.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на фоне продолжающегося кризиса в стране объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

США, многие страны Латинской Америки и часть европейских стран признали его временным главой государства.

И Мадуро, и Гуайдо сейчас называют себя законными президентами Венесуэлы.

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