Результаты выборов опубликованы. Когда инаугурация Зеленского?

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В пятницу издание "Голос Украины" официально опубликовало результаты второго тура президентских выборов.

Победителем стал Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей (13,5 миллиона человек), второй кандидат - Петр Порошенко получил поддержку 24,45% (4,5 миллиона человек).

Зеленский победил почти во всех регионах Украины. Порошенко стал лидером гонки только во Львовской области и заграничном избирательном округе.

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов 30 апреля, а, в соответствии с законом "О выборах президента Украины", официальные издания "Голос Украины" и "Урядовый курьер" и должны были их опубликовать в течение трех дней.

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Именно эта публикация результатов и считается официальным объявлением результатов выборов.

Теперь инаугурация нового президента должна состояться не позднее чем через тридцать дней на торжественном заседании парламента. То есть до 1 июня включительно.

Явка избирателей во время голосования, составила 61,37%.

Согласно законодательству, победителем второго тура выборов президента Украины признается кандидат, набравший голосов больше, чем его оппонент, во втором туре голосования.

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