Зеленский: дату инаугурации поймем с 14 мая, о роспуске Рады говорить рано

Копірайт зображення УНІАН

Владимир Зеленский после встречи с депутатами заявил, что о том, согласится ли Верховная Рада на его предложение провести инаугурацию 19 мая, станет ясно на следующей сессионной неделе - с 14 мая.

А на вопрос о возможном роспуске парламента ответил, что пока об этом рано говорить - у него нет полномочий.

19 мая

Копірайт зображення Андрей Тетерук Image caption Депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук опубликовал фото со встречи, на которой видно, что Владимира Зеленского на ней сопровождал юрист Андрей Богдан и один из руководителей студии "Квартал 95" Сергей Шефир

"Мы предложили нашу дату для инаугурации 19 мая, потому что надо работать", - отметил Владимир Зеленский.

"Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций. Поэтому дату мы и Украины, наверное, сможем понять 14 мая на заседании Верховной Рады", - добавил он.

Именно 14 мая состоится очередное заседание парламента.

В то же время в пятницу внефракционный депутат Сергей Мищенко уже зарегистрировал в парламенте постановление о проведении инаугурации новоизбранного президента 19 мая.

"Они будут голосовать за нашу дату. Ну, посмотрим", - резюмировал Владимир Зеленский после субботней встречи с депутатами.

Роспуск Рады

Что касается роспуска парламента, то для этого, по словам Владимира Зеленского, у него пока нет полномочий.

"Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - пообещал он.

После этого брифинг у стен парламента завершился.

Обсуждал ли он с депутатами выдачу российских паспортов на Донбассе, Владимир Зеленский не уточнил.

В то же время он отметил, что депутаты в целом благосклонно отнеслись к самому факту встречи.

Хотя на ней присутствовали и не все лидеры фракций.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Владимир Зеленский говорит, что депутаты в целом положительно восприняли его желание встретиться и поговорить

В медиа предполагали, что на встречу может приехать и пока еще действующий президент Петр Порошенко, однако этого не произошло.

"Инаугурация 19 мая означает, что Зеленский хочет досрочных выборов", - прокомментировал в Twitter вице-премьер Вячеслав Кириленко.

А руководитель фракции "Самопомощь" Олег Березюк рассказал журналистам, что он поддерживает эту дату инаугурации.

В то же время депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук опубликовал фото со встречи, на которой видно, что Владимира Зеленского на ней сопровождал юрист Андрей Богдан и один из руководителей студии "Квартал 95" Сергей Шефир.

"Обсуждались различные возможные даты, такие как 19 и 28 мая, а также 1 июня", - отметил Андрей Тетерук.

"13 мая состоится заседание фракции, на котором мы обсудим лучшую дату проведения инаугурации Президента Украины и проголосуем за Постановление ВР, которое определит дату, уже во вторник, 14 мая", - написал депутат.

Ответ России

Копірайт зображення Getty Images, BBC

В субботу в Верховной Раде состоялась закрытая встреча Владимира Зеленского с руководством фракций и спикером.

Перед ее началом Владимир Зеленский отмечал, что предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая.

Он также рассказал, что его команда готовит ответ России на ее инициативу по выдаче паспортов жителям неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

"Готовим. У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными: такими, какими мы есть. Поэтому мы будем готовить и потом покажем все", - цитирует Владимира Зеленского агентство УНИАН.

Недавно Владимир Путин издал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей.

По сообщениям СМИ, первый такой пункт выдачи российских паспортов уже заработал в Ростове-на-Дону.

Впоследствии Владимир Путин заявил, что Кремль рассматривает возможность предоставлять гражданство РФ в упрощенном порядке гражданам всей Украины.

Владимир Зеленский отреагировал на заявления Путина и посоветовал российским властям "зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".

"Мы прекрасно знаем, что на самом деле предоставляет российский паспорт. Это право быть арестованным за мирный протест. Это право не иметь свободных и конкурентных выборов. Это право вообще забыть о наличии естественных прав и свобод человека", - отметил тогда Владимир Зеленский.

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