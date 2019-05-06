Авиакатастрофа в Шереметьево: что известно. Подробности и версии

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время посадки у самолета подломились стойки шасси

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" сгорел в московском аэропорту Шереметьево после аварийной посадки в воскресенье, 5 мая 2019 года. В результате авиакатастрофы погиб 41 человек.

Самолет выполнял рейс SU1492 Москва - Мурманск и вернулся в аэропорт вскоре после взлета, совершив экстренную посадку.

Всего на борту лайнера находилось 73 пассажира и пять членов экипажа.

Среди погибших - двое детей и бортпроводник, как сообщают российские СМИ.

Самолет взлетел в 18:03 по московскому времени. Согласно записи полета, сохранившейся в сервисе Flightradar24, в 18:10 он достиг высоты 3216 метров, после чего начал снижаться, заходя на посадку.

"Суперджет" коснулся взлетно-посадочной полосы Шереметьево примерно в 18:30. Судя по записям с камер наблюдения и свидетельствам очевидцев, лайнер сильно ударился о поверхность полосы, его дважды подбросило, после чего он загорелся.

Огонь начался в районе центроплана, моментально охватив всю заднюю часть самолета. В конце пробега самолет развернуло, и он остановился.

Сразу же после остановки бортпроводники объявили эвакуацию и стали помогать людям покинуть самолет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Самолет загорелся уже после посадки во время пробега по полосе

На видеозаписях и фотоснимках видно, что две основные стойки шасси самолета либо не вышли, либо подломились во время посадки, и самолет лежит двигателями на земле, а передняя стойка шасси находится в выпущенном состоянии. В таком положении пассажирам пришлось покидать самолет по двум надувным трапам.

"Благодаря стюардессам я остался жив..."

Один из выживших пассажиров, Дмитрий Хлебушкин, рассказал журналистам о самоотверженной работе бортпроводниц. "Только благодаря стюардессам я остался жив, - сказал он. - Девочки стояли в помещении, где был газ, где было темно, где была самая высокая температура, а они оттуда вытаскивали людей и помогали спуститься на трапы".

В соцсетях широко обсуждались сообщения о том, что эвакуацию якобы затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь. На видео из "Шереметьево" действительно заметно, что некоторые люди покидали самолет с вещами, в том числе с довольно крупными сумками.

Однако официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов сообщил, что эвакуация заняла 55 секунд при нормативе в 90.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Огонь начался в центральной части самолета и быстро охватил его хвостовую часть

Сразу после катастрофы пресса сообщила о 13 погибших, но уже после полуночи представитель пресс-службы Следственного комитета РФ Елена Марковская объявила, что погиб 41 человек. По ее словам, это 40 пассажиров и один член экипажа - насколько можно судить, речь идет о бортпроводнике.

В больницы из Шереметьево были доставлены не менее шести человек, трое из которых - в реанимацию. Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила журналистам, что у наиболее тяжело пострадавших отмечаются ожоги и отравление продуктами горения. "В целом, мы надеемся, что прогноз у всех пациентов благоприятный. Самая тяжелая женщина на искусственной вентиляции легких в институте Вишневского", - сказала она.

Версии катастрофы

Говорить о какой-то окончательной официальной версии катастрофы пока рано.

Пассажиры, летевшие этим рейсом, говорят, что видели, как в самолет ударила молния. В российских СМИ и соцсетях обсуждаются сообщения со ссылкой на пилотов о том, что именно после удара молнии в самолете могла отказать аппаратура.

Интерфакс со ссылкой на неназванный источник рассказал, что причиной возвращения самолета в Шереметьево мог стать отказ радиосвязи с землей.

"Экипаж подал сигнал о потере радиосвязи и запросил в этой связи возврат на аэродром вылета. Какое-то время экипаж поддерживал связь с диспетчерами по аварийному каналу, но потом отказал и он", - рассказал источник агентства.

Копірайт зображення Vladimir Gerdo\TASS Image caption К Шереметьево приехало много машин Скорой помощи

По информации, которая попала в соцсети и СМИ, самолет также перешел в "ручной" режим управления. Superjet100 оснащен электродистанционной системой управления, когда пилот управляет не непосредственно самолетом, а делает это через бортовой компьютер, который корректирует сигналы.

В аварийной ситуации включается режим, когда действия пилота корректируются меньше.

В любом случае известно, что экипаж принял решение совершить экстренную посадку, причем, судя по траектории, он пытался дважды заходить на нее, вместо того, чтобы выработать топливо, как обычно происходит в подобных ситуациях. Это снизило бы вес самолета и упростило бы его посадку.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 263 УК "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Как сообщил официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов, командир сгоревшего "Суперджета" - опытный пилот с налетом в 1400 часов только на самолетах типа SSJ-100 и 6800 часов суммарно.

Расследованием кроме СК также будет заниматься специально созданная госкомиссия. Кроме того, Ространснадзор проведет внеплановые проверки "Аэрофлота", Шереметьево и Госкорпорации по организации воздушного движения.

Траур

Возле здания мурманского аэропорта образовался стихийный мемориал погибшим. Люди несут к нему цветы, свечи, мягкие игрушки - среди погибших есть дети.

Копірайт зображення Федосеев Лев/TASS Image caption Жители Мурманска несут в аэропорт цветы, свечи и мягкие игрушки в память о погибших в авиакатастрофе

В Мурманской области был объявлен трехдневный траур в связи с катастрофой.

Исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис объявил, что семьи погибших пассажиров получат по 1 млн рублей, а пострадавшие, которые попали в больницу, - по 500 тысяч.

Страховые компенсации родственникам погибших выплатит также страховая компания, как сообщают российские СМИ.

Что за самолет Sukhoi Superjet100?

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Самолет Sukhoi Superjet 100 - российский региональный самолет. Он может перевозить до 98 пассажиров на расстояние до 4600 км. Самолет выпускается с 2008 года, коммерческая эксплуатация началась в 2011 году.

Superjet 100 в частности используют несколько российских авиакомпаний (больше всего их в парке "Аэрофлота") и мексиканская компания InterJet - на них приходится более половины выпущенных самолетов этой модели. В парке украинских авиакомпаний этого самолета нет.

Для России Superjet стал во многом имиджевым проектом, поскольку это был первый за постсоветскую историю авиалайнер, который был полностью спроектирован и построен в стране.

SuperJet воспринимался как символ возрождения российского авиапрома, но проект так и не смог стать коммерчески успешным.

Авиакатастрофа в Шереметьево - вторая авиакатастрофа в истории лайнера.

Семь лет назад в мае 2012 года в Индонезии "Суперджет" разбился во время показательных полетов - из-за ошибок пилотов и диспетчеров лайнер врезался в гору. Тогда погибли 45 человек.

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