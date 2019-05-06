Меган родила мальчика
У Меган, герцогини Сассекской, и принца Гарри родился ребенок. Это мальчик.
Имя малыша пока не сообщается.
Принц Гарри и Меган Маркл поженились в апреле прошлого года. За свадьбой в прямом эфире следил весь мир.
А в октябре супруги объявили, что ждут ребенка.
Ребенок Меган Маркл и принца Гарри будет восьмым внуком королевы Елизаветы II, а также седьмым в очереди претендентов на британский престол.
Пол ребенка оставался сюрпризом даже для родителей - они решили не узнавать о нем до дня рождения.
У брата Гарри, принца Уильяма, уже есть трое детей.
- Гарри и Меган в Марокко - последняя поездка перед рождением первенца. Фото
- Пять вековых запретов, которые нарушает королевская семья
- Что босые принц Гарри и Меган Маркл делали в Австралии?
Интересно, что двое из них родились примерно в это же время года - принц Луи (23 апреля) и принцесса Шарлотта (2 мая).
Но если Кейт Миддлтон рожала в больнице Сент-Мэри в центре Лондона, Меган и Гарри отвергли этот вариант из-за недостаточной приватности.
Они также заявляли, что сообщат о рождении ребенка после того, как новая семья отпразднует пополнение.
Представитель Кенсингтонского дворца заявлял, что герцог и герцогиня хотят сохранить в секрете свои планы относительно родов.
Домашние роды - не редкость для королевской семьи. Королева Елизавета II всех своих четырех детей рожала дома.
Какой титул будет у ребенка?
Статус ребенка Гарри и Меган пока под вопросом.
В 2012 году королева ввела новое правило для принца Уильяма: все его дети будут принцами или принцессами, постановила она.
А вот ребенок Гарри и Меган не будет иметь этого титула, если только королева не решит иначе.
Впрочем, совсем без титула ребенок не останется.
В день своей свадьбы принц Гарри получил от королевы несколько титулов: герцог Сассекский, граф Дамбартон и барон Килкил.
Согласно справочнику по этикету Debrett's, старший сын герцога может взять себе один из "меньших" титулов отца.
Поэтому мальчик может стать графом Дамбартоном.
Однако Меган и Гарри могут решить вообще отказаться от титулов.
Например, так сделала дочь королевы принцесса Анна, отказалась от королевских титулов своих детей Питера и Зары, чтобы у ее детей была как можно более "нормальная" жизнь.