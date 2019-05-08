Кабмин назвал паспорта РФ на Донбассе незаконными и недействительными
Кабинет министров Украины признал паспорта, которые Россия будет выдавать гражданам Украины на территории неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, незаконными и недействительными.
Премьер Владимир Гройсман заявил, что выдача российских паспортов будет происходить "в нарушение международных норм".
"Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также для использования на территории нашего государства", - отметил глава правительства.
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По его словам, такая практика напоминает действия нацистской Германии в годы Второй мировой войны и выдачу им документов жителям оккупированных территорий (аусвайс).
Кабмин обратился к другим странам с призывом не признавать подобные документы "при пересечении границ".
Упрощенное гражданство
24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.
1 мая он добавил в этот перечень граждан Украины, родившиеся и постоянно проживавшие на территориях Республики Крым и Севастополя, выехавшие за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 года, а также их дети, в том числе усыновленные, супруги и родители.
Упрощенная процедура подразумевает получение паспорта без обязательных в других случаях экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет. Для получения гражданства достаточно подать заявление и несколько других документов - в частности, документ, удостоверяющий личность.
Центры по выдаче паспортов для украинских граждан, по сообщениям СМИ, уже работают в Луганске и российском Ростове.
Реакция Украины
В Украине с возмущением восприняли решение Кремля упростить предоставление гражданства для жителей ОРДЛО и других категорий украинцев.
Как действующий президент Петр Порошенко, так и победитель президентских выборов Владимир Зеленский осудили выдачу российских паспортов и призвали западных партнеров усилить санкции против России.
Петр Порошенко назвал решение РФ об упрощенном гражданстве "беспрецедентным вмешательством в дела независимого государства" и нарушением Минских договоренностей.
Владимир Зеленский, в частности, посоветовал России "зря не тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ".
30 апреля МИД выразил протест из-за открытия центров для выдачи российских паспортов жителям так называемых "ДНР" и "ЛНР" в Ростовской области. Министерство призвало международных партнеров не признавать и не принимать такие документы.
Что сказала мировая общественность?
Международное сообщество также осудило решение Кремля о предоставлении паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер написал в Twitter: "Последнее решение России по выдаче паспортов очень провокационно и как будто взято из „инструкции по оккупации". Оно подрывает усилия по воплощению в жизнь Минских договоренностей и возвращения Донбасса под контроль Украины".
Осудили эти действия и в ЕС. Пресс-секретарь ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что время, которое выбрала Россия для такого решения, "демонстрирует ее намерение продолжить дестабилизацию Украины и эскалацию конфликта".
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