Металлические ограждения, комиксы и без драк: как в Киеве отметили 9 мая
В Киеве прошло несколько акций, участники которых почтили память погибших во Второй мировой войне и в ходе конфликта на востоке Украины. Были также и контр-акции с портретами героев комиксов.
С самого утра за порядком и безопасностью на Арсенальной площади следили подразделения полиции, Национальной гвардии и Муниципальной стражи Киева.
Утром 9 мая президент Петр Порошенко, ветераны и члены правительства возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы.
Они почтили память погибших минутой молчания.
После этого к Парку Славы от метро Арсенальная прошли участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство".
Это аналог российской акции "Бессмертный полк".
Во главе колонны шли народные депутаты Нестор Шуфрич, Вадим Новинский и Евгений Мураев.
Перед началом акции полиция задержала Елену Бережную - лидера организации "Сила добра", мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной. На ней была футболка с изображением запрещенной в Украине символики. Ее доставили в полицию для "профилактической беседы".
На странице МВД в Facebook правоохранители разместили призыв к участникам акций не использовать "запрещенную символику".
"Публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.
Рядом с Парком Славы альтернативную акцию провели члены ОО "Демократический топор" с портретами героев комиксов. Полиция не позволила этой колонне пройти за металлическое ограждение.
"Мы не любим акций, генеральным спонсором которых является партия Путина и Путин лично", - так на сайте "Демократического топора" объясняют смысл акции под названием "Бессмертный Грут".
"Мы не забываем своих мертвых, и для того, чтобы не забывать, нам не нужны демонстративные марши под кремлевские телекамеры с политиками-реваншистами во главе. Мы - против", - объясняют организаторы акции, которую проводят уже третий год.
Еще одна акция прошла на Софийской площади. Ее участники пришли с фотографиями бойцов, погибших на Донбассе.
"Мы снова должны ценой жизни наших лучших людей платить, чтобы защитить свою землю. Поэтому вместо политизации, вместо политических спекуляций надо уважать память ветеранов и Второй мировой, и нынешних ветеранов", - заявил Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", которая организовала акцию.
"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской", - написал вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.
Без приватизации
8 мая, во время акции "Первая минута мира", президент Петр Порошенко заявил, что "никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики".
"Преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру!" - заявил Петр Порошенко.
О "приватизации" победы вспомнил и новоизбранный президент Владимир Зеленский:
"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - написал в Facebook Владимир Зеленский. В этой же заметке он сообщил, что 9 мая посетил могилу своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, который "прошел всю войну".
В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад победы. Правда, в этот раз без участия авиации. Эту часть отменили из-за плохой погоды, сообщили в российском министерстве обороны.
Всего в параде Победы на Красной площади приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.
Среди них - сводный женский парадный расчет министерства обороны России и сводный женский парадный расчет Минобороны России.