Металлические ограждения, комиксы и без драк: как в Киеве отметили 9 мая

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В Киеве прошло несколько акций, участники которых почтили память погибших во Второй мировой войне и в ходе конфликта на востоке Украины. Были также и контр-акции с портретами героев комиксов.

С самого утра за порядком и безопасностью на Арсенальной площади следили подразделения полиции, Национальной гвардии и Муниципальной стражи Киева.

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Копірайт зображення www.facebook.com/UA.National.Police

Утром 9 мая президент Петр Порошенко, ветераны и члены правительства возложили цветы к могиле Неизвестного солдата в Парке Славы.

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Они почтили память погибших минутой молчания.

После этого к Парку Славы от метро Арсенальная прошли участники акции "Никто не забыт, ничто не забыто! Мир. Согласие. Единство".

Это аналог российской акции "Бессмертный полк".

Image caption На подступах к Вечному огню

Image caption Были на площади Славы и поклонники маршала Жукова

Во главе колонны шли народные депутаты Нестор Шуфрич, Вадим Новинский и Евгений Мураев.

Перед началом акции полиция задержала Елену Бережную - лидера организации "Сила добра", мать погибшей экс-регионалки Ирины Бережной. На ней была футболка с изображением запрещенной в Украине символики. Ее доставили в полицию для "профилактической беседы".

На странице МВД в Facebook правоохранители разместили призыв к участникам акций не использовать "запрещенную символику".

"Публичное ношение георгиевской ленты влечет за собой наложение штрафа от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.

Image caption Участников акций "Бессмертный полк" и "Бессмертный Грут" разделял металлический забор

Рядом с Парком Славы альтернативную акцию провели члены ОО "Демократический топор" с портретами героев комиксов. Полиция не позволила этой колонне пройти за металлическое ограждение.

"Мы не любим акций, генеральным спонсором которых является партия Путина и Путин лично", - так на сайте "Демократического топора" объясняют смысл акции под названием "Бессмертный Грут".

"Мы не забываем своих мертвых, и для того, чтобы не забывать, нам не нужны демонстративные марши под кремлевские телекамеры с политиками-реваншистами во главе. Мы - против", - объясняют организаторы акции, которую проводят уже третий год.

Еще одна акция прошла на Софийской площади. Ее участники пришли с фотографиями бойцов, погибших на Донбассе.

"Мы снова должны ценой жизни наших лучших людей платить, чтобы защитить свою землю. Поэтому вместо политизации, вместо политических спекуляций надо уважать память ветеранов и Второй мировой, и нынешних ветеранов", - заявил Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии", которая организовала акцию.

"Акция "Бессмертный полк" создана Кремлем не как акция памяти, а как акция пропаганды. В том числе, антиукраинской", - написал вице-премьер Вячеслав Кириленко в Twitter.

Без приватизации

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8 мая, во время акции "Первая минута мира", президент Петр Порошенко заявил, что "никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом, а тем более использовать ее для апологии своей имперской политики".

"Преодоление нацизма 74 года назад - это не повод водить ряженые "полки бессмертных" по всему миру!" - заявил Петр Порошенко.

О "приватизации" победы вспомнил и новоизбранный президент Владимир Зеленский:

"Война коснулась каждой украинской семьи. Вклад украинцев в победу - огромный. Никто не имеет права приватизировать эту победу, говорить, что она могла произойти и без украинцев", - написал в Facebook Владимир Зеленский. В этой же заметке он сообщил, что 9 мая посетил могилу своего дедушки Семена Ивановича Зеленского, который "прошел всю войну".

В Москве на Красной площади состоялся традиционный парад победы. Правда, в этот раз без участия авиации. Эту часть отменили из-за плохой погоды, сообщили в российском министерстве обороны.

Всего в параде Победы на Красной площади приняли участие более 13 тысяч военнослужащих.

Среди них - сводный женский парадный расчет министерства обороны России и сводный женский парадный расчет Минобороны России.

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Getty Images Image caption 9 мая ретро-поезд "Поезд Победы" традиционно отправился с Рижского вокзала по городам Подмосковья

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