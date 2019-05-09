Драма под посольством Дании: украинка заявляет о похищении ребенка

Копірайт зображення Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption Украинка Анастасия Могенсен заявляет, что ее двухлетнего сына Даниэля похитили и удерживают в посольстве Дании в Киеве

Анастасия Могенсен седьмой день пикетирует посольство Дании в Украине.

Она заявляет, что ее муж, датчанин Ян Ког Могенсен похитил их 2-летнего сына Даниэля и прячет его на территории посольства Дании в Киеве.

Женщина говорит, что во время похищения была жестоко избита ее мать, бабушка Даниэля.

Полиция объявила ребенка в розыск.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ребенка удерживают в посольстве Дании "вопреки всем правилам и нормам".

Спор из-за сына

Анастасия Могенсен говорит, что находится под стенами посольства день и ночь уже седьмой день. Она держит в руках портрет двухлетнего сына Даниэля и рассказывает журналистам о своей семейной драме.

"Мы три года жили в браке в Дании. Наш сын родился в 2016 году, сейчас ему 2,5 года. Скоро будет год, как мы вернулись и вместе с сыном живем в Украине, в Запорожье".

Копірайт зображення ВВС Image caption Акция под посольством Дании в Киеве

По ее словам, недопонимания в семье возникли из-за того, что муж "жестко запугивал и угрожал". Женщина говорит, что хотела мирно решить конфликт и не обращаться в суд.

Копірайт зображення Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption Анастасия Могенсен вот уже седьмой день находится под посольством

"Я просила его попытаться найти выход: приехать в Украину, чтобы как-то сгладить конфликт. Но он не захотел. Он начал звонить и писать всем моим друзьям о том, что я украла у него ребенка".

По ее словам, она с сыном не скрывалась, Ян знал их адрес, приезжал в гости. И вот недавно он сам подал на развод. Женщина все еще носит фамилию мужа.

"А второго мая он решил похитить ребенка".

"Волокли по асфальту"

2 мая полиция Запорожья объявила в розыск Даниэля Могенсена. По информации правоохранителей, отец увез мальчика на машине в неизвестном направлении.

Анастасия рассказывает, что во время инцидента с Даниэлем была ее мама, бабушка Даниэля.

Копірайт зображення Johannes Wamberg Andersen для ВВС Image caption По словам Елены, матери Анастасии, бывший зять вместе с группой мужчин напали на нее с внуком

"Даниэль катался на велосипеде, она начала ему завязывать шапку, и в этот момент Ян и еще трое крупных мужчин набросились на нее, начали душить, повалили ее назад. В этот момент то ли один из мужчин, то ли Ян хватает Даниэля, заталкивал его в машину, садится, бабушка в шоке бежит за ребенком, открывает дверь, пытается его вытащить, но в этот момент ее хватают и начинают волочить по асфальту - всем телом, головой. Затем бросают ее на асфальт и уезжают".

Елена, мать Анастасии и бабушка Яна, стоит рядом с дочерью, пока та общается с журналистами. На лице женщины до сих пор видны синяки.

Пострадавшие обратились в полицию. Правоохранители обнародовали приметы ребенка и просили сообщить им любую информацию о его местонахождении.

По словам Анастасии, ее сын находился на территории посольства вместе с отцом и двоюродной тетей Энн Хансен.

По мнению женщины, мужчина поехал в посольство, чтобы сделать ребенку паспорт для пересечения границы.

"Я прошу, молю пустить меня к ребенку", - говорит Анастасия.

Женщина жалуется, что представители посольства ее не пускают, а также не пропустили скорую, которую она вызвала, чтобы убедиться, что с ребенком все в порядке.

Анастасия рассказала ВВС News Украина, что ей пообещали организовать встречу с представителями мужа, однако, когда она состоится, женщина не знает. С мужем напрямую она не общается.

"Непростое дело"

Посол Дании в Украине Рубен Мадсен отказался комментировать инцидент и посоветовал ВВС News Украина обратиться в МИД страны.

Там подтвердили, что на территории посольства в Киеве сейчас находятся трое граждан Дании, однако другие подробности сообщать отказались, ссылаясь на защиту персональных данных.

Копірайт зображення ВВС Image caption Анастасия Могенсен и ее мама Елена держат фото Даниэля. Они проводят акцию под посольством

"Похищенного неделю назад в Запорожье украинского мальчика Даниэля вопреки всем правилам и нормам удерживают в Посольстве Дании в Украине", -прокомментировал инцидент министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На своей странице в Facebook он рассказал, что уже несколько раз разговаривал со своим датским коллегой Андерсом Самуэльсеном, который заверил, что дело должно сдвинуться с мертвой точки.

"Способствовать семейному примирению - непростое дело. Сейчас крайне важно, чтобы датское посольство поступило по-человечески и позволило матери увидеть своего двухлетнего сына, а также допустило к ребенку медиков. Ведь это лишь подливает масла в огонь и без того сложной ситуации", - отметил Климкин.

ВВС News Украина пытается получить комментарий от Яна Кога Могенсена.

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