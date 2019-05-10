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В Министерстве иностранных дел Украины рассказали детали слушания дела о захвате украинских моряков в Международном трибунале ООН по морскому праву.

24 украинских моряка еще осенью захватили во время прохождения Керченского пролива. Российский суд уже несколько раз продлевал им срок ареста, до конца июля они останутся за решеткой.

По словам главы делегации Украины в Международном трибунале Елены Зеркаль, первое заседание состоится 10 мая, оно продлится 3 часа.

"В судебных процессах такого уровня это буквально верхушка айсберга огромного объема работы", - добавляет дипломат.

По ее словам, украинская сторона использует нормы международного права, чтобы доказать, что они задержаны и удерживаются неправомерно, а потому Россия должна их освободить.

"Но вместе с тем такая "гиперактивность" добавляет нам работы, потому что Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому заявлению, искажая их содержание. В процессуальных документах вы можете увидеть, как Россия упражняется в мастерстве называть белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым", - говорит Зеркаль.

Россия отказалась участвовать в слушаниях Международного трибунала по морскому праву по делу об иммунитете украинских военных.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков, слушания состоятся как запланировано - 10 мая 2019 в Гамбурге", - написала Зеркаль.

Заместитель министра заверила, что украинские дипломаты делают все возможное для обеспечения качественной защиты национальных интересов. Поддержку в этом оказывает партнер - компания Covington & Burling LLP, а также университетская профессура.

На июньских слушаниях в Гааге к украинской стороне присоединится также Гарольд Коу (Harold Koh) - Стерлингский Профессор (Sterling Professor) по международному праву Йельского университета.

Захват моряков

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

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По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная независимая расследовательская группа Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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