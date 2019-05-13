BAFTA TV Awards: лучшие сериалы года по версии Британской киноакадемии

  • 13 мая 2019
BAFTA Копірайт зображення Getty Images

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила список победителей ежегодной премии BAFTA TV Awards. Эту награду называют аналогом американской "Эмми".

Главный триумфатор премии - сериал "Убивая Еву", который претендовал на победу сразу в 14 категориях и в конце концов был признан лучшим сериалом года.

Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из главных ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль".

Ранее "Убивая Еву" также был номинирован на престижные премии "Золотой глобус" и Critics' Choice Television Awards.

Публикуем список победителей BAFTA TV Awards во всех ключевых категориях.

Лучший драматический сериал

  • "Убивая Еву"
  • "Телохранитель"
  • "Спаси меня"
  • "Информатор"
Копірайт зображення Sid Gentle Films / Robert Viglasky
Image caption Лучший сериал года по версии BAFTA - "Убивая Еву"

Лучший мини-сериал

  • "Патрик Мелроуз"
  • "Очень английский скандал"
  • "Кири"
  • "Миссис Уилсон

Лучшая мужская роль

  • Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")
  • Хью Грант ("Очень английский скандал")
  • Ченс Пердомо ("Убит своим долгом")
  • Лусиан Мсамати ("Кири")
Копірайт зображення BBC/Sky
Image caption Хью Грант претендовал на награду за лучшую мужскую роль в сериале "Очень английский скандал", но победил Бенедикт Камбербэтч

Лучшая женская роль

  • Джоди Кормер ("Убивая Еву")
  • Сандра О ("Убивая Еву")
  • Кили Хоус ("Телохранитель")
  • Рут Уилсон ("Миссис Уилсон")

Лучшая женская роль второго плана

  • Фиона Шоу ("Убивая Еву")
  • Билли Пайпер ("Соучастник")
  • Кили Хоус ("Миссис Уилсон")
  • Моника Долан ("Очень английский скандал")

Лучшая мужская роль второго плана

  • Бен Уишоу ("Очень английский скандал")
  • Алекс Дженнингс ("Незабытый")
  • Ким Бодниа ("Убивая Еву")
  • Стивен Грэм ("Спаси меня")
Копірайт зображення Getty Images
Image caption В феврале Британская киноакадемия выбрала лучший британский фильм года - победила "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса

В феврале Британская академия кино и телевизионных искусств также объявила победителей собственной кинопремии.

Фильмом года тогда признали "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, лучшим британским фильмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса.

Актерские премии получили Рами Малек (за роль в "Богемской рапсодии") и Оливия Колман (за фильм "Фаворитка").

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