BAFTA TV Awards: лучшие сериалы года по версии Британской киноакадемии

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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила список победителей ежегодной премии BAFTA TV Awards. Эту награду называют аналогом американской "Эмми".

Главный триумфатор премии - сериал "Убивая Еву", который претендовал на победу сразу в 14 категориях и в конце концов был признан лучшим сериалом года.

Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из главных ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль".

Ранее "Убивая Еву" также был номинирован на престижные премии "Золотой глобус" и Critics' Choice Television Awards.

Публикуем список победителей BAFTA TV Awards во всех ключевых категориях.

Лучший драматический сериал

"Убивая Ев у "

"Телохранитель"

"Спаси меня"

"Информатор"

Копірайт зображення Sid Gentle Films / Robert Viglasky Image caption Лучший сериал года по версии BAFTA - "Убивая Еву"

Лучший мини-сериал

"Патрик Мелроуз"

"Очень английский скандал"

"Кири"

"Миссис Уилсон

Лучшая мужская роль

Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")

Хью Грант ("Очень английский скандал")

Ченс Пердомо ("Убит своим долгом")

Лусиан Мсамати ("Кири")

Копірайт зображення BBC/Sky Image caption Хью Грант претендовал на награду за лучшую мужскую роль в сериале "Очень английский скандал", но победил Бенедикт Камбербэтч

Лучшая женская роль

Джоди Кормер ("Убивая Ев у ")

Сандра О ("Убивая Еву")

Кили Хоус ("Телохранитель")

Рут Уилсон ("Миссис Уилсон")

Лучшая женская роль второго плана

Фиона Шоу ("Убивая Ев у ")

Билли Пайпер ("Соучастник")

Кили Хоус ("Миссис Уилсон")

Моника Долан ("Очень английский скандал")

Лучшая мужская роль второго плана

Бен Уишоу ("Очень английский скандал")

Алекс Дженнингс ("Незабытый")

Ким Бодниа ("Убивая Еву")

Стивен Грэм ("Спаси меня")

Копірайт зображення Getty Images Image caption В феврале Британская киноакадемия выбрала лучший британский фильм года - победила "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса

В феврале Британская академия кино и телевизионных искусств также объявила победителей собственной кинопремии.

Фильмом года тогда признали "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, лучшим британским фильмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса.

Актерские премии получили Рами Малек (за роль в "Богемской рапсодии") и Оливия Колман (за фильм "Фаворитка").

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