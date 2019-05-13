BAFTA TV Awards: лучшие сериалы года по версии Британской киноакадемии
Британская академия кино и телевизионных искусств объявила список победителей ежегодной премии BAFTA TV Awards. Эту награду называют аналогом американской "Эмми".
Главный триумфатор премии - сериал "Убивая Еву", который претендовал на победу сразу в 14 категориях и в конце концов был признан лучшим сериалом года.
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Джоди Кормер, которая сыграла в нем одну из главных ролей, победила в номинации "Лучшая женская роль".
Ранее "Убивая Еву" также был номинирован на престижные премии "Золотой глобус" и Critics' Choice Television Awards.
Публикуем список победителей BAFTA TV Awards во всех ключевых категориях.
Лучший драматический сериал
- "Убивая Еву"
- "Телохранитель"
- "Спаси меня"
- "Информатор"
Лучший мини-сериал
- "Патрик Мелроуз"
- "Очень английский скандал"
- "Кири"
- "Миссис Уилсон
Лучшая мужская роль
- Бенедикт Камбербэтч ("Патрик Мелроуз")
- Хью Грант ("Очень английский скандал")
- Ченс Пердомо ("Убит своим долгом")
- Лусиан Мсамати ("Кири")
Лучшая женская роль
- Джоди Кормер ("Убивая Еву")
- Сандра О ("Убивая Еву")
- Кили Хоус ("Телохранитель")
- Рут Уилсон ("Миссис Уилсон")
Лучшая женская роль второго плана
- Фиона Шоу ("Убивая Еву")
- Билли Пайпер ("Соучастник")
- Кили Хоус ("Миссис Уилсон")
- Моника Долан ("Очень английский скандал")
Лучшая мужская роль второго плана
- Бен Уишоу ("Очень английский скандал")
- Алекс Дженнингс ("Незабытый")
- Ким Бодниа ("Убивая Еву")
- Стивен Грэм ("Спаси меня")
В феврале Британская академия кино и телевизионных искусств также объявила победителей собственной кинопремии.
Фильмом года тогда признали "Рим" ("Рома") Альфонсо Куарона, лучшим британским фильмом - "Фаворитку" Йоргоса Лантимоса.
Актерские премии получили Рами Малек (за роль в "Богемской рапсодии") и Оливия Колман (за фильм "Фаворитка").