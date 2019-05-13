Грязная "Дружба": как повлияет на Украину инцидент с российской нефтью?

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На длительный праздничный период двух последних недель пришлась беспрецедентная история с попаданием некачественной российской нефти в нефтепровод "Дружба", по которому еще с советских времен сырье поставляется в Европу.

Из России нефть течет в белорусский Мозырь, где расположен нефтеперерабатывающий завод, а затем разделяется на две ветви - северную (через Беларусь и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию).

Когда российская нефть, загрязненная хлором, попала в Мозырь, Беларусь остановила ее переработку, а также приостановила экспорт нефтепродуктов.

Какими могут быть последствия и выводы из этого инцидента для Украины?

"Огромные убытки"

Белорусская сторона оценила потери от прекращения экспорта в 100 млн долларов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что страна назовет сумму ущерба от загрязнения "Дружбы" после ревизии на нефтеперерабатывающих заводах, сообщило агентство БЕЛТА.

"Это огромные убытки, причиненные нефтепроводу, оборудованию на нефтепроводе и на НПЗ... Мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит. Это сотни миллионов долларов", - цитирует БЕЛТА президента Лукашенко. Он также считает, что Россия должна компенсировать эти убытки.

25 апреля об остановке транзита нефти на отрезке Мозырь-Броды (часть нефтепровода "Дружба", который проходит через Украину), заявила "Укртранснафта".

Впоследствии, 11 мая, компания сообщила, что возобновила транзит нефти по "Дружбе" европейским потребителям.

Потери от остановки транзита, по подсчетам украинской компании, только за первую неделю составили около 1 млн евро. В "Укртранснафте" также предположили, что Россия должна увеличить объемы транзита до конца этого года, чтобы наверстать упущенное в апреле.

Как сообщил заместитель гендиректора "Укртранснафты" Андрей Пасишник, очередной раунд переговоров относительно загрязненной нефти, которая таки попала в украинский участок нефтепровода "Дружба", должен состояться 14 мая.

"Для возобновления транзита в ЕС необходимо освободить хотя бы одну нить "Дружбы" от некондиционной нефти", - заявил Пасишник.

"Киеву стоит готовиться к новым экономическим угрозам"

Копірайт зображення UNIAN Image caption Северная ветвь "Дружбы" идет через Беларусь, а южная - через Украину

Обозреватели соглашаются, что история с грязной нефтью прежде всего нанесла мощный удар по самой России, ведь поставила под вопрос ее надежность как поставщика топлива, и под угрозу - наполнение бюджета, львиная доля которого обеспечивается доходами от экспорта нефти и газа.

"Попадание загрязняющих веществ - соединений хлора - в нефть подрывает доверие к России как поставщику нефти", - говорит директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В то же время он отмечает, что "Россия не заинтересована в том, чтобы в дальнейшем были такие случаи, поскольку это подрывает ее роль как экспортера нефти, и приносит большие убытки российским нефтяным компаниям и российскому бюджету".

С другой стороны, как написал в своем блоге для "Украинской правды" словацкий энергетический эксперт Карел Хирман, негативные последствия для России очевидны, какими бы ни были выводы относительно виновников загрязнения.

А вот Киеву стоит делать свои выводы из этой ситуации, и наконец задуматься о создании резервов нефти и нефтепродуктов.

По словам эксперта, если грязная нефть попала в магистральный нефтепровод по вине частной компании, что является официальной версией России, то "система контроля за нефтью в "Транснефти" очень плохая, и нынешний инцидент может повториться в любой момент".

Если же загрязнение нефти является частью сложной игры и усиления напряженности между Москвой и Минском или Москвой и Киевом, то "блокировка "Дружбы" также может повториться в любой момент".

"При любом сценарии Киеву стоит готовиться к новым экономическим угрозам", - считает Карел Хирман, напоминая, что "более чем сорокомиллионная страна почти полностью зависит от импорта нефтепродуктов", а главными поставщиками являются те же Россия и Беларусь.

Будет ли дефицит топлива в Украине?

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В то же время, как считает Владимир Омельченко, "ни Россия, ни Беларусь не желают терять украинский рынок нефтепродуктов, поскольку он является достаточно большим и премиальным даже по сравнению с европейским рынком, - здесь зарабатывают хорошие деньги".

При этом он не исключает возникновения временного дефицита горючего. Впрочем, как говорит Владимир Омельченко, этот дефицит будет скорее проявляться в повышении цен, чем в недостатке самого горючего.

"Отгрузки из Беларуси уже восстановились, - отмечает обозреватель. - А вообще Украина получает нефть из 10 источников. В частности это нефть собственной добычи, которая перерабатывается на Кременчугском НПЗ. Также возможно поступление нефти из Казахстана и Азербайджана на этот НПЗ. Нефтепродукты могут поступать из того же Азербайджана, а также Болгарии, Литвы, Польши, просто это может осложнить логистику, что отразится на ценах".

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба". По делу задержали четырех человек.

"Нужно все довести до конца, потому что это такой плохой инцидент, он в известной степени подрывает доверие вообще к тому, как работает система", - заявил на заседании правительства российский премьер Дмитрий Медведев.

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