Неудачный "мятеж" Филарета? По его приглашению приехали только 4 епископа

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Во вторник во Владимирском соборе Киева прошло молитвенное празднование в честь священномученика Макария. Этот традиционный для УПЦ Киевского патриархата праздник оказался в центре скандала после того, как появилась информация о намерениях Филарета возобновить деятельность УПЦ КП.

Приглашение на празднование были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Более того: в приглашениях написано, что 14 мая этот праздник отмечает именно УПЦ КП, а о Православной церкви Украины (ПЦУ) не было ни слова.

Предстоятель ПЦУ Епифаний приглашение получил не сразу. Филарет направил его митрополиту уже после того, как информация об этом появилась в СМИ.

Со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви, ведь почетный патриарх Филарет не удовлетворяется символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви.

Некоторые рассматривали запланированное празднование как своего рода "парад сил", на котором Филарет хотел проверить, какое количество иерархов может поддержать его идею восстановления УПЦ КП.

Image caption Филарет и те иерархи, которые откликнулись на его приглашение

И это, якобы, - один из этапов на пути к революционным событиям в церкви - собранию поместного собора, на котором Филарет, якобы, стремится формально восстановить Киевский патриархат, вернуть устав и синод УПЦ КП, а сам он должен руководить церковью как патриарх.

Епифанию в этом сценарии якобы отводится только роль представления церкви за рубежом.

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и даже не исключает отмены томоса в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата.

Накануне празднования ряд епархий ПЦУ сделали открытые заявления в поддержку Епифания.

Кто из епископов прибыл?

Однако количество сторонников такого сценария, очевидно, оказалось незначительным.

В ответ на приглашение на празднование приехали только четыре епископа из более чем 60: архиепископ Симферопольский и Крымский Климент, а также группа иерархов из бывших приходов УПЦ КП в России митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, его викарий Петр и епископ Адриан.

Image caption Филарет и архиепископ Симферопольский и Крымский Климент во время службы

По данным источников BBC, Климент приехал на празднование из уважения к Филарету.

Не явился один из самых влиятельных иерархов ПЦУ, который в объединительном соборе был основным конкурентом Епифания на предстоятельство в новой церкви, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, которого источники называли одним из возможных союзников Филарета.

Митрополит Епифаний также не явился во Владимирский собор. В этот день у него запланирован визит в Мариуполь.

Во время литургии Филарет помянув в диптихе предстоятелей поместных православных церквей митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Это означает, что Филарет признает предстоятельство Епифания.

Image caption На храмовый праздник во Владимирский собор пришло несколько десятков верующих

Филарет не общался с прессой, однако во время проповеди намекнул на конфликт в церкви.

"Сейчас идет борьба внутри самого православия. За то, быть в независимом украинском государстве независимой церкви, или не быть. И в этой борьбе одни отстаивают независимость украинской церкви и независимость украинского государства. А другие предают", - заявил Филарет.

Он намекнул на то, что сейчас многие в Украине после получения церковной независимости от одного центра (возможно, Москвы), делают ее зависимой от другого центра (возможно, Константинополя).

"Будем и дальше бороться за единую поместную православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - заявил Филарет.

Собеседники ВВС указывают, что почетный патриарх недоволен политикой предстоятеля Епифания, который якобы слишком много слушает советов по развитию церкви из Константинополя.

Православная церковь Украины имеет автокефалию и не является зависимой ни от одной другой церкви мира.

Киевский патриархат

В декабре 2018 года в Киеве состоялся объединительный церковный собор, на котором создали ПЦУ и выбрали ее предстоятелем митрополита Епифания, который на тот момент был наместником предстоятеля УПЦ КП Филарета.

В начале января 2019 года новая церковь получила Томос об автокефалии от Вселенского патриарха.

В ходе собора в состав церкви вошли Украинская православная церковь Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь и отдельные епископы УПЦ Московского патриархата.

Но в мае в комментарии журналистам "1+1" Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован.

"Есть патриарх. Раз есть патриарх, значит есть патриархат, есть Киевская патриархия и поэтому возвращать патриархат не надо, он есть и должен быть", - сказал Филарет.

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Источник в окружении Филарета рассказал BBC, что его позиция "заключается в том, что ПЦУ - это и есть Киевский патриархат. Рано или поздно Киевская митрополия будет киевским патриархатом".

На вопрос, допускает ли он, что такие его действия могут привести к расколу в церкви, Филарет сказал: "Допускаю, но мы создадим единую церковь - Киевский патриархат, обязательно".

Он добавил, что может созвать Поместный Собор церкви, на котором могут рассмотреть вопрос изменений в устав, однако каких именно - не уточнил.

Слова Филарета относительно УПЦ КП прокомментировал и сам предстоятель ПЦУ Епифаний.

На своей странице в Facebook Епифаний написал, что "возвращение к предыдущей структуре Киевского патриархата означает возвращение назад, в изоляцию, потерю томоса и всех достижений церковной независимости".

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