Инаугурация Зеленского: дату назначит парламент?

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На текущей пленарной неделе Верховная Рада должна назначить дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

По состоянию на утро вторника в парламенте зарегистрировано четыре проекта постановления о проведении торжественной присяги 19 или 20 мая.

Сам Зеленский ранее предложил депутатам Верховной Рады провести инаугурацию 19 мая. Впоследствии он даже обвинил нынешнюю власть в затягивании этого процесса.

Что предлагают депутаты?

13 мая депутаты обсудили этот вопрос во время Согласовательного совета. "По состоянию на сегодня зарегистрировано пять постановлений, один из них отозван", - сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Все эти проекты предлагают разные даты проведения торжественного заседания, во время которого Зеленский должен принести присягу украинскому народу. Две из них предлагают 19 мая, еще одна - 20 мая.

Депутат Блока Петра Порошенко предложил провести инаугурацию в два этапа - 19 мая и 3 июня. Первый - в зале парламента. Второй - на стадионе "Олимпийский".

На этой пленарной неделе депутаты должны утвердить одно из этих предложений и назначить дату инаугурации.

Еще в понедельник, 13 мая, фракция БПП заявила, что собирает своих депутатов, чтобы обсудить этот вопрос и определиться, за какое постановление голосовать. А уже потом там заявили, что не будут мешать проведению инаугурации 19 мая.

Фракция "Батькивщина" заявила, что готова голосовать за любую дату, которая подходит новому президенту и депутатам. За скорейшее определение с датой во время Согласовательного совета высказался и "Оппозиционный блок".

Единственной политической силой, которая отказалась поддержать проведение инаугурации 19 мая, оказался "Народный фронт". Там раскритиковали идею назначить торжественное заседание на День памяти жертв политических репрессий и предложили дату 28 мая. Фракция анонсировала регистрацию соответствующего проекта постановления.

Позиция Зеленского

10 мая Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, адресованное депутатам парламента. По его словам, последние "держатся за свои мандаты" и поэтому затягивают назначение даты его инаугурации.

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"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", - возмутился Зеленский.

Комментируя новые назначения Петра Порошенко, новоизбранный президент сравнил его с "туристом в египетском отеле", который "никак не остановится и тянет полотенца".

"Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за минибар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - иронизировал Зеленский, обращаясь к действующему президенту.

В конце обращения он еще раз настоял на том, что парламент должен назначить дату его инаугурации на 19 мая.

"Страна нуждается в нормальной работе всех учреждений. Народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед длинным отпуском".

В администрации президента в ответ на эту критику заявили, что для Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах", - подчеркнули в АП.

Там подтвердили свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы "обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны".

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий по поводу якобы затягивания инаугурации", - подытожили в Порошенко.

Как будет происходить инаугурация?

День проведения инаугурации большинством голосов должна определить Верховная Рада. При этом время торжественного заседания, список гостей и другие организационные моменты Андрей Парубий должен согласовать с Владимиром Зеленским.

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Согласно законодательству, принесение присяги новоизбранным президентом проводится в сессионном зале парламента. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания и другие общенациональные каналы.

Порядок проведения инаугурации предусматривает исполнения государственного гимна в начале церемонии, далее спикер Верховной Рады сообщает о лицах, присутствующих на торжественном заседании. После этого председатель ЦИК объявляет результаты выборов.

Новоизбранный глава государства кладет одну руку на конституцию страны и другую, по желанию, - на Пересопницкое Евангелие, и объявляет присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного Суда.

Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту также вручают официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он должен произнести с трибуны Верховной Рады инаугурационную речь.

После речи торжественное заседание Рады заканчивается и президент может начинать исполнение своих обязанностей.

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