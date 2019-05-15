"Евробляхи" снова будут протестовать. Хотят продления льгот по растаможке

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За 10 дней до завершения определенного законом времени для легализации авто на еврономерах, те, у кого они до сих пор остались, будут проводить акцию "За доступную растаможку" .

Как говорится на сайте "Авто Евро Сила", представляющем интересы "евробляхеров", акция начнется утром 15 мая возле Верховной Рады, а ее участники будут требовать продления льготного периода для растаможивания автомобилей, а также:

отменить акциз на авто,

отсрочить введение штрафов,

остановить начисление повторных штрафов за растаможивание в размере 8,5 тыс. грн.

Согласно принятому в ноябре 2018 года закону, растаможить авто с еврономерами можно до 23 мая, а с 24 мая к владельцам таких автомобилей начнут применять штрафные санкции.

Если водитель находится за рулем нерастаможенного авто, но не завозил его на таможенную территорию Украины, он должен будет уплатить штраф в размере 8500 грн. При повторном правонарушении - 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами на один год и с платным изъятием транспортного средства.

В зависимости от того, в течение какого времени автомобили будут нарушать режим ввоза/транзита, штрафы будут такими:

от 10 до 20 суток - 17 тыс. грн,

от 20 до 30 суток - 85 тыс. грн,

более 30 дней, а также за "потерю" и разукомплектование авто - 170 тыс. грн или конфискация авто по решению суда.

Льготный период растаможки автомобилей на еврономерах завершился 22 февраля - до тех пор такое авто можно было оформить за полцены.

Копірайт зображення UNIAN Image caption После принятия законов о растаможивании "евроблях" глава ОО "Авто Евро Сила" Олег Ярошевич сжег свой Range Rover

На момент принятия закона о "евробляхах", только по официальным данным на территории Украины находилось около 600 тыс. автомобилей с европейской регистрацией.

По данным ГФС, 218 тыс. были растаможены в льготный период - до 22 февраля. При этом более половины автомобилей уже находились на территории Украины, а остальные были завезены во время льготного периода.

Как сообщали в ГФС, льготный период растаможки принес в бюджет более 13,5 млрд грн, которые пошли на пенсионные доплаты в марте и апреле, а также на индексацию пенсий.

До мая, по данным ГФС, было растаможено около 400 тыс. "евроблях", или две трети.

Законное растаможивание автомобилей на еврономерах - часть длинной саги о том, как украинцы могут получить доступные "народные автомобили".

В предыдущие годы государство делало несколько безуспешных попыток поддержать "отечественного производителя". Впоследствии была предпринята попытка сделать ставку на дешевые подержанные импортные авто.

Летом 2016 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, которые сильно снизили пошлины на ввоз подержанных легковых авто. Изменения были временными, и должны были действовать до 31 декабря 2018 года. Однако с принятием закона о "евробляхах" действие этих законов прекратилась на месяц раньше срока.

Авторы законопроекта надеялись, что это позволит убрать коррупционные схемы на рынке авто и сделает их более доступными для украинцев. Одновременно были введены экологические ограничения, которые должны предотвратить ввоз в Украину откровенного "металлолома".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Владельцы авто на еврономерах говорят, что борются за то, чтобы автомобили были доступны украинцам. Однако среди "евроблях" есть и дорогие авто

Однако этого оказалось недостаточно, и "серые" схемы остались привлекательными для некоторых покупателей, ведь при легализации импортного автомобиля в Украине необходимо уплатить таможенный сбор, НДС и акциз, которые могут "завесить" на половину первоначальной стоимости авто.

В то же время владельцы "белых" импортных автомобилей, которые оплатили все налоги, отмечают, что кроме несправедливости того, что водители на еврономерах требуют для себя отдельных условий налогообложения, завоз "дешевых" импортных авто грозит ухудшением экологических условий.

Если бы в Украине были введены европейские экологические ограничения, стало бы понятно, почему в Европе некоторые автомобили стоят так дешево, настаивают импортеры "белых" авто.

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