Порошенко подписал закон о языке. Когда он начнет действовать?

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Президент подчеркнул, что "закон не раскалывает нацию, а объединяет".

Он считает, что документ никоим образом не ограничивает развитие и применение языков национальных меньшинств.

Верховная Рада приняла закон 25 апреля, однако после этого несколько депутатов подали жалобы о нарушении регламента при голосовании.

14 мая парламент отклонил жалобы, и спикер Андрей Парубий подписал законопроект и передал его президенту.

Согласно переходным положениям закона, в целом он вступит в силу через два месяца после публикации.

Однако некоторые пункты начнут действовать в течение нескольких последующих лет.

Что предусматривает закон

Копірайт зображення UNIAN Image caption Украинский - единственный язык, имеющий статус государственного

В соответствии с законом украинский - единственный государственный и официальный язык в стране.

Местным властям запрещено каким-либо образом вмешиваться в порядок применения украинского языка.

Действие нового закона не распространяется на сферу частного общения и религии, но обязывает каждого гражданина владеть государственным языком.

Все претенденты на получение украинского гражданства будут обязаны сдать языковой экзамен.

От сдачи экзамена освобождаются только служащие по призыву, а также лица, предоставление гражданства которым представляет государственный интерес.

Правда, и в таком случае новоиспеченным украинским гражданам нужно будет выучить государственный язык в течение года.

Во всех регионах Украины планируется создать центры по изучению украинского языка.

Закон определяет категории лиц, которые обязаны владеть государственным языком и использовать его во время исполнения служебных обязанностей. Это президент, члены правительства, депутаты всех уровней, служащие нацбанка, офицеры, педагоги, работники государственных медицинских учреждений.

Следить за соблюдением закона будет специально созданная Национальная комиссия по стандартам государственного языка и уполномоченный по защите украинского языка, назначаемый кабинетом министров.

Эта же комиссия должна способствовать использованию украинских слов вместо иностранных, утверждать нормы правописания, стандарты терминологии, требования знания языка и стандарты сертификации знания языка по уровням (от А1 до С2).

Без языковых инспекторов, но со штрафами

Копірайт зображення UNIAN Image caption Следить за соблюдением закона будет уполномоченный по защите государственного языка

Многие политики критиковали первоначальный вариант законопроекта из-за "языковых инспекторов", которые должны появиться в Украине для контроля обязательного использования государственного языка.

Эту норму исключили, однако контролировать выполнение закона все-таки будут. Этим займется уполномоченный по защите языка, который будет рассматривать случаи нарушений языковых прав граждан и бездействие органов власти. А в помощь ему предоставят секретариат и штат представителей.

К уполномоченному может обратиться любой гражданин.

Если было выявлено нарушение закона о языке со стороны компании, составляется соответствующий протокол.

После этого у субъекта хозяйствования есть 30 дней, чтобы устранить нарушения. Если этого не произошло, или закон был нарушен повторно, уполномоченный может оштрафовать "языкового" нарушителя.

Сумма штрафа составит от 5100 до 6800 гривен.

Компания может обжаловать решение в суде, или должна заплатить штраф в течение 15 дней.

За невыполнение требований уполномоченного на получение информации планируют взимать от 1700 до 3400 гривен.

Норма о штрафах начнет действовать через шесть месяцев после назначения уполномоченного.

Язык в системе образования

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Новый закон устанавливает, что языком образовательного процесса и науки является только украинский, но представители национальных меньшинств имеют право получать дошкольное и начальное образование еще и на своем родном языке в государственных и коммунальных учебных заведениях - в спецклассах и группах.

Отдельно указано, что на языке национальных меньшинств могут обучаться в национальных культурных сообществах.

В государственных учреждениях одну или несколько дисциплин разрешается преподавать на двух или более языках - государственном, английском и других официальных языках Европейского Союза.

ВНО будет проводиться только на государственном языке, исключением является экзамен по иностранным языкам. Эта норма начнет действовать 1 января 2030 года.

В высших учебных заведениях преподавание будет вестись только на украинском языке.

Отдельные университеты при желании могут перевести часть дисциплин на английский или другой официальный язык ЕС. Для русского языка проект закона такой возможности не предусматривает.

Скрытая хитрость

В декабре Верховная Рада не продлила до 2023 года переходный период языковой статьи закона об образовании, которая предусматривает получение образования в средней и старшей школе только на государственном языке.

Против этой нормы активно выступает правительство Венгрии, пытающееся блокировать сотрудничество Украины и НАТО.

Продлить переходный период рекомендовала и Венецианская комиссия, проводившая анализ украинского закона об образовании.

Соответствующую норму удалось включить в закон о языке.

Театры, концерты, музеи и кино

Копірайт зображення UNIAN Image caption Театральные и культурные мероприятия должны проводиться на украинском, а другие языки могут использоваться только в случае художественной необходимости

Сопровождение всех концертов, театральных спектаклей, публичных мероприятий (организованных при участии государства) в Украине должны проводить на государственном языке. Если ведущий не знает украинского, его выступление должно быть переведено.

При этом в случае художественной необходимости разрешено использовать другие языки.

Все афиши и билеты должны изготавливаться на украинском языке. В случае использования другого языка, размер шрифта не должен быть больше, чем для украинского.

Закон позволяет использовать в фильме непродублированные реплики на иностранном языке, но обязательно с украинскими субтитрами.

Количество таких реплик в фильме не должно превышать 10%, правда, эта норма коснется только тех фильмов, которые выйдут в прокат через два года после начала действия закона.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Впервые обязательный дубляж фильмов на украинский язык ввели в 2008 году

В рамках фестивалей можно демонстрировать фильмы на языке оригинала, но с субтитрами и по согласованию с Госкино.

В кинотеатрах же количество сеансов фильмов на иностранном языке не может превышать 10%.

Театральное представление на иностранном языке в государственном или коммунальном театре будет сопровождаться субтитрами на украинском.

Также сервисы, которые предоставляют онлайн-доступ к видео в Украине, должны по умолчанию предоставлять его на украинском, но при условии, что такая аудиодорожка у них есть.

Более того, государство должно помогать им в создании или получении прав на такую дорожку.

Все эти нормы начнут действовать через два года после вступления в силу самого закона.

Язык в СМИ

Копірайт зображення UNIAN Image caption 13 октября доля украинского языка в эфире телерадиовещателей выросла до 75%

Издателей газет и журналов Украины смутило то, что их теперь обяжут перевести все печатные издания на украинский язык.

Закон позволяет издавать печатные СМИ в нескольких языковых версиях, одна из которых - обязательно украинская.

Все языковые версии должны быть одинаковыми по содержанию и объему. Такая новация может существенно увеличить стоимость издания газет и журналов, если владельцы все-таки решат издавать их на двух языках.

Отдельным пунктом вынесли норму о том, что в точке продаж печатных СМИ должно быть не менее 50% названий книжных изданий от общего количества.

На СМИ на крымскотатарском, английском и языках ЕС эти нормы не распространяются. Для русского языка исключений не делают.

Интернет-СМИ должны оформлять главную страницу на украинском языке.

Правда, новации в отношении печатных СМИ начнут действовать через 30 месяцев после принятия закона.

Книги

Копірайт зображення UNIAN Image caption Книгоиздатели обязаны издавать не менее 50% книг на государственном языке

Новый языковой закон может существенно развить издательство украиноязычных книг.

Каждое издательство планируют обязать ежегодно издавать не меньше половины названий книг на украинском.

Подобная норма будет касаться магазинов - там должны будут продаваться не менее 50% украинских названий.

Для специализированных книжных магазинов (книжные магазины иностранной литературы, учебников на иностранных языках) данная норма не будет действовать.

Книгоиздатели и продавцы будут иметь двухлетний переходный период.

Украинский в обслуживании

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Языком обслуживания во всех заведениях, независимо от формы собственности, должен также стать украинский, включая интернет-магазины.

Персональное обслуживание по просьбе клиента может предоставляться и на другом языке.

Закон предусматривает, что процесс внедрения такой практики займет 18 месяцев.

Языком рекламы также будет исключительно украинский язык, а исключения должны прописать в законе о национальных меньшинствах.

Данная норма вступает в силу через шесть месяцев после принятия самого закона.

Наказание за нарушение

За невыполнение норм закона предусмотрена административная ответственность. К ней начнут привлекать через три года после вступления закона в силу.

За нарушение правил применения языка в делопроизводстве, в вооруженных силах и правоохранительных органах предусмотрены штрафы в размере от 3 400 до 6 800 гривен. В сфере культуры, образования и рекламы штрафы составят от 3 400 до 5 100 гривен. Для печатных СМИ вводятся штрафы в размере от 6 800 до 8 500 гривен.

В других случаях - от 3 400 до 5 100 гривен. Однако, если нарушение совершено впервые, штраф могут заменить предупреждением.

Повторное нарушение в течение года обойдётся уже в 8 500-11 900 гривен.

Предыдущая версия законопроекта предусматривала уголовную ответственность в виде шести месяцев тюремного заключения "за публичное унижение и пренебрежение к государственному языку".

Но в ходе рассмотрения поправок депутаты отказались от этой нормы.

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