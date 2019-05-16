Рада определилась с датой инаугурации Зеленского

Копірайт зображення УНІАН

Депутаты проголосовали за проведение инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского 20 мая.

Такое решение Верховная Рада приняла в четверг.

Таким образом, уже в понедельник 10:00 утра Владимир Зеленский принесет присягу украинскому народу и приступит к исполнению обязанностей президента Украины.

Реакция команды Зеленского

Советник Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя это решение парламента, сказал, что таким образом депутаты "решили насолить" украинцам и создали проблемы иностранным гостям.

"Часть народных депутатов решила пойти любым путем, чтобы не поддержать предложение президента страны (Владимира Зеленского. - Ред.) и тех граждан, которые его поддержали на выборах", - сказал Разумков агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, парламент, назначив инаугурацию не в выходной, а в будний день, создал большой дискомфорт жителям столицы. Кроме того, международным делегациям было бы удобнее подстроиться под выходной день.

Дискуссия вокруг инаугурации

Накануне вокруг назначения даты торжественного заседания парламента разгорелись настоящие баталии.

В парламенте зарегистрировали несколько проектов постановлений, предлагали провести инаугурацию в разные дни.

15 мая регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел все семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждой из них.

Но сам Владимир Зеленский хотел лишь 19 мая.

Из-за неопределенности депутатов он даже обвинил нынешние власти в затягивании с назначением даты

10 мая Владимир Зеленский обнародовал видеообращение, адресованное депутатам парламента. По его словам, последние "держатся за свои мандаты" и поэтому затягивают назначение даты его инаугурации.

"Пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он делает активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания", - возмутился Зеленский.

Комментируя новые назначения Петра Порошенко, новоизбранный президент сравнил его с "туристом в египетском отеле", который "никак не остановится и тянет полотенца".

"Я вас очень прошу, сдайте ключ, расплатитесь за минибар и вперед, вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - иронизировал Зеленский, обращаясь к действующему президенту.

В администрации президента в ответ на эту критику заявили, что для Петра Порошенко приемлема любая дата инаугурации, которую определит Верховная рада, поскольку это относится к ее компетенции.

"Украина - это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому. Передача власти - это сложный и ответственный процесс. И Петр Порошенко стремится осуществить его согласно европейской традиции, так, как это принято в демократических странах", - подчеркнули в АП.

Там подтвердили свое приглашение Владимиру Зеленскому, озвученное еще 30 апреля, - не дожидаясь инаугурации, провести встречи для того, чтобы "обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности страны".

"Следовательно, в команде Петра Порошенко не воспринимают никаких претензий по поводу якобы затягивания инаугурации", - подытожили в Порошенко.

Как будет проходить инаугурация?

Копірайт зображення УНІАН

Согласно законодательству, принесение присяги новоизбранным президентом проводится в сессионном зале парламента. Мероприятие будут транслировать в прямом эфире Национальная телекомпания и другие общенациональные каналы.

Порядок проведения инаугурации предусматривает исполнения государственного гимна в начале церемонии, далее спикер Верховной Рады сообщает о лицах, присутствующих на торжественном заседании. После этого председатель ЦИК объявляет результаты выборов.

Новоизбранный глава государства кладет одну руку на конституцию страны и другую, по желанию, - на Пересопницкое Евангелие, и объявляет присягу украинскому народу, подписывает ее текст и передает главе Конституционного Суда.

Далее председатель КС объявит о том, что новоизбранный президент вступил на пост главы государства, а руководитель ЦИК вручит Зеленскому удостоверение президента Украины.

Новому президенту также вручают официальные символы власти - штандарт, знак президента, гербовую печать и булаву, а сам он должен произнести с трибуны Верховной Рады инаугурационную речь.

После речи торжественное заседание Рады заканчивается и президент может начинать исполнение своих обязанностей.

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