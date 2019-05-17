Коалиция прекратила существование. Теперь роспуск?

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Фракция партии "Народный фронт" объявила о своем выходе из действующей коалиции и призывает к формированию новой.

Об этом заявил лидер фракции Максим Бурбак на заседании парламента в пятницу.

"Коалиция, которая была сформирована в 2014 году и действовала до сегодняшнего дня, выполнила свои задачи", - сказал депутат.

По его словам, за последние пять лет коалиции и двум составам правительства удалось провести больше изменений, чем за предыдущие 20 лет.

"Мы заявляем о выходе из действующей коалиции, прекращении ее деятельности с 17 мая 2019 года и об инициативе формирования новой коалиции с новой повесткой дня", - заявил лидер фракции.

Бурбак отметил, что его фракция призывает другие силы "государственной идеологии" начать переговоры о создании коалиции и разработку коалиционного соглашения с новым планом действий.

Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил прекращение существования коалиции и заявил, что, согласно Конституции, парламент месяц на формирование новой коалиции.

"Призываю представителей всех фракций и групп принять начать консультации по поводу формирования новой коалиции. И давайте признаем - это была хорошая коалиция", - сказал председатель парламента.

"Народный фронт" считает, что будущая коалиция должна:

сократить количество депутатов Рады

снять неприкосновенность с депутатов, президента и судей

ликвидировать местные государственные администрации в рамках децентрализации

принять законы о референдуме и импичменте.

Вице-спикер Оксана Сыроид сообщила журналистам, что фракция "Самопомощь" не будет участвовать в формировании новой коалиции.

Основание для роспуска?

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Согласно Конституции, если депутаты не смогут создать новую коалицию в течение месяца, то есть до 17 июня, президент получает право распустить парламент.

В то же время, он не может распустить парламент в последние полгода его очередного срока, который истекает 27 мая.

Таким образом, независимо от результатов переговоров по созданию новой коалиции, глава государства не будет иметь возможности распустить парламент, если датой прекращения существования коалиции считать именно 17 мая.

Очередные выборы парламента запланированы на 27 октября 2019 года.

Коалиция депутатских фракций "Европейская Украина" создана 27 ноября 2014 года. В ее состав вошли фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Батькивщина" и "Самопомощь".

В 2016 году "Батькивщина" и "Самопомощь" подали заявления о выходе из коалиции. "Радикалы" заявляли, о выходе, однако официально этого не сделали.

Спикер Андрей Парубий неоднократно заявлял, что коалиция существует и в ее состав входят более 226 депутатов.

Именно выход двух фракций по мнению некоторых представителей команды Владимира Зеленского является основанием для того, чтобы считать коалицию прекратившей свое существование.

Чтобы доказать, что коалиция не имеет необходимого минимума в 226 голосов, в Киевский административный окружной суд обращались общественные активисты. Суд, в свою очередь, официально просил секретариат Верховной Рады предоставить информацию о составе парламентского большинства. Но ответа пока не поступил.

Ранее сторонники роспуска парламента говорили, что, если бы появилось решение окружного админсуда о том, что парламент не предоставляет официальных подтверждений, это могло бы стать основанием считать, что коалиции больше нет, а потому Рада должна быть распущена. Однако никакого решения суд по этому иску пока не принял.

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