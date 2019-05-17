Умерла легендарная хмурая кошка Грампи Кэт

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уникальное выражение на морде кошки вызвано кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого нижняя челюсть выдвинута вперед

Кошка, известная в интернете как Сердитая Кошка (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет.

Об этом сообщили хозяева питомца.

Животное скончалось от осложнений, которые были вызваны инфекцией мочевыводящих путей.

Несмотря на свой хмурый вид, кошка из Аризоны "вызывала улыбку у миллионов людей по всему миру", говорится в сообщении владельцев животные в Twitter.

Хозяева кошки отметили, что Grumpy Cat вызывала улыбку у миллионов людей по всему миру, и помогала им даже в самые трудные времена.

Копірайт зображення Grumpy Cat

Кошка, настоящее имя которой Тардар Соус, стала суперпопулярной в 2012 году после того, как ее фотографии появились в интернете. Угрюмая и недовольная морда кошки сразу стала мемом.

По словам хозяйки, Табаты Бундесен, подобная внешность вызвана кошачьей карликовостью и неправильным прикусом, из-за которого нижняя челюсть выдвинута вперед.

Животное, большую часть своей жизни ведущее образ жизни знаменитости, много путешествует по миру, снимаясь в телешоу, а в 2014 году она даже снялась в главной роли в голливудском рождественском фильме.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram