Председатель СБУ Грицак подал в отставку

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Председатель Службы безопасности Василий Грицак подал на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем освобождении от должности председателя СБУ", - отметил Грицак в своем заявлении, сообщает пресс-центр СБУ.

Вместе с ним рапорты об увольнении подали все заместители председателя СБУ.

"В установленном военными уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей поданы всеми заместителями председателя СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии", - заявил Грицак.

Он добавил, что написал рапорт с "тяжелым сердцем", поскольку переживает за будущее СБУ и государства.

"Пока президент Украины и Верховная Рада Украины в определенном Конституцией Украины порядке не решит вопрос, кто должен возглавлять Службу безопасности Украины, действующий состав СБУ продолжит защищать безопасность государства", - говорится в заявлении главы СБУ.

17 мая в отставку подал секретарь СНБО Александр Турчинов, но это решение еще должен одобрить президент.

Также заявление об увольнении написал министр иностранных дел Павел Климкин.

Василий Грицак был назначен председателем СБУ в июле 2015 года. Председатель Службы безопасности назначается Верховной Радой по представлению президента.

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