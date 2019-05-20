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Владимир Зеленский произнес в парламенте инаугурационную речь, в которой заявил, что распускает Верховную Раду.

"Я распускаю Верховную Раду Украины", - сказал он. При этом президент Зеленский не уточнил, на каких основаниях.

Также он озвучил основные задачи на должности: мир на Донбассе, возвращение пленных и утраченных украинских территорий.

"Это не моя, это наша общая победа и это наш общий шанс, за который мы несем общую ответственность", - сказал он во время выступления.

Он добавил, что "Европейская страна начинается с каждого". "Мы выбрали путь в Европу, но Европа - не где-нибудь, Европа - она ​​здесь, и это - наша общая мечта", - сказал новый президент.

Он также призвал украинцев к единению, ведь только тогда страна станет сильной. "Я обращаюсь ко всем украинцам на планете: вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить успешную страну, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Я жду вас", - обратился он к украинцам, находящимся за рубежом.

Первой из своих основных задач глава государства назвал прекращение огня на Донбассе, что сорвало аплодисменты в здании парламента.

При этом он добавил, что для этого "готов на все", кроме потери территорий. "И если будет необходимо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", - сказал он.

Также он назвал среди основных задач возвращение пленных и утраченных территорий. "И Крым, и Донбасс - это украинская земля", - сказал он.

Анализируя работу Кабинета министров, Зеленский заявил: "Правительство не решает наших проблем, правительство и является нашей проблемой". При этом президент добавил, что если правительство не может решить проблемы, оно должно подать в отставку.

"Я хочу, чтобы в наших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - это не икона, не идол. Президент - это не портрет. Повесьте туда фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал он.

Обращаясь к депутатам, Зеленский призвал парламент принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и избирательный кодекс.

Также он призвал освободить от должностей председателя СБУ, генпрокурора и министра обороны. "У вас на это два месяца. Неплохие баллы на досрочные выборы в Верховную Раду", - сказал он.

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