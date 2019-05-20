Елена Зеленская: как создавали ее образ для инаугурации
Первая леди Украины Елена Зеленская для церемонии инаугурации выбрала белый наряд от украинского дизайнера Артема Климчука. Об этом сам дизайнер рассказал в Instagram.
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Елена Зеленская была в платье и жакете-кейпе молочного цвета. Кейп - один из последних трендов сезона, когда жакет или накидка имеет укороченные рукава или прорези для рук.
"Расположение элементов на кейпе навеяно символизмом древнего Триполья", - рассказали BBC News Украина в пресс-службе Елены Зеленской.
"Команде из семи мастеров понадобились 184 часов работы для изготовления этого ансамбля - платья и жакета-кейпа из шелковисто-шерстяного крепа молочного цвета", - рассказал о создании образа первой леди Артем Климчук в комментарии изданию ELLE.
По его словам, рукава одежды вышивали три мастера, используя традиционные украинские техники.
Они вышили на костюме "флористические и анималистические мотивы с ковров Сумской и Полтавской областей начала XIX столетия".
В день инаугурации Елена Зеленская открыла страницу в Instagram уже как первая леди.
Из аксессуаров Зеленская выбрала бежевые туфли-лодочки. Серьги первой леди созданы молодым украинским ювелирным брендом Guzema Fine Jewelry. Эти лаконичные украшения из желтого золота были разработаны специально для Елены Зеленской и выполнены исключительно вручную.
В интервью ВВС News Украина Елена Зеленская рассказывала, что боится политики и хотела бы остаться в стороне, чтобы заниматься любимым делом - писать сценарии.