Зеленский готовит указ о роспуске Рады, выборы планируют на 21 июля

Копірайт зображення Прес-служба президента Image caption Консультации по роспуску парламента в Администрации президента

Владимир Зеленский в ближайшие дни издаст указ о роспуске парламента, выборы планируют на 21 июля. Об этом журналистам сообщили руководители фракций после консультаций в АП.

Во вторник руководство парламента и лидеры фракций пришли в Администрацию президента на политические консультации с президентом о роспуске парламента.

О решении досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Зеленский сообщил в своей инаугурационной речи 20 мая.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Рядом с Владимиром Зеленским на консультациях по роспуску парламента сидел адвокат Андрей Богдан, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским

По словам лидера Радикальной партии Олега Ляшко, указ президента о роспуске готовится, выборы назначат на 21 июля. "Консультации прошли, досрочные выборы будут. Я думаю, что досрочные выборы, ориентировочно, пройдут 21 июля", - сказал он.

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко уточнила, что указ будет не во вторник, а в ближайшие дни. Также, по ее словам, Зеленский на встрече предложил внести изменения в избирательное законодательство.

В частности, по словам депутатов, указ о роспуске парламента ожидают 22 мая. До этого Зеленский предлагает провести внеочередное заседание парламента, на котором отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер с 5 до 3%.

Трансляция Ляшко

Перед консультациями лидер Радикальной партии Олег Ляшко включил онлайн-трансляцию в Facebook из Администрации президента.

Он сообщил зрителям, что планирует транслировать в прямом эфире переговоры депутатов с Владимиром Зеленским.

Копірайт зображення Пресс-служба президента Image caption Олег Ляшко хотел вести прямую трансляцию консультаций с президентом в соцсетях, однако охрана ему запретила

На входе в комнату, где должны были проходить консультации, к нему подошел президент и задал вопрос: "Как вы относитесь к досрочному прекращению полномочий Верховной Рады Украины?". Ляшко ответил, что нормально. После этого они пожали друг другу руки, Ляшко пытался продолжить разговор с президентом на камеру, но тот от него ушел.

В этот момент к лидеру Радикальной партии подошла охрана главы государства и попросила оставить телефон за дверью комнаты, где проходят консультации. Ляшко отказался и направился к другим дверям в зал. "Видите, какая у нас демократия", - комментировал он происходящее.

Там его тоже ждала охрана, которая так же не пропускала депутата внутрь с телефоном. Через несколько минут споров с представителями Управления госохраны, Ляшко был вынужден выключить трансляцию и оставить телефон на входе.

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