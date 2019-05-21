Копірайт зображення Reuters Image caption Джонни Депп и Эмбер Герд поженились в 2015 году

Джонни Депп опроверг обвинения своей бывшей жены Эмбер Хёрд, которая ранее заявляла, что актер ее бил. По словам Деппа, это он, а не она, стал жертвой насилия в их отношениях.

В судебном иске актер требует от бывшей жены компенсацию в $50 млн за клевету.

Актер, среди прочего, уверяет, что Эмбер Хёрд "нарисовала себе синяки".

"Я категорически отвергал обвинения со стороны госпожи Хёрд с тех пор, как она озвучила их в мае 2016 года, и буду отвергать это всю жизнь".

Адвокат Эмбер Хёрд, в свою очередь, уже отверг обвинения в адрес его клиентки.

Актер начал подготовку иска о клевете после того, как в декабре издание The Washington Post опубликовало материал, где Эмбер Хёрд рассказала, что стала жертвой домашнего насилия.

"Я никогда не совершал насилия ни над госпожой Хёрд, ни над любой другой женщиной", - говорит Депп.

"Это она была преступницей, а я жертвой. Смешивая выписанные по рецепту амфетамины и безрецептурные препараты с алкоголем, она неоднократно совершала акты насилия против меня. Часто это происходило с участием третьих лиц, и в отдельных случаях мне наносили телесные повреждения".

Адвокат Эмбер Хёрд рассказал журналу People: "Доказательства в этом деле очевидны: Джонни Депп неоднократно бил Эмбер Хёрд", - говорит он.

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Джонни Депп и Эмбер Хёрд начали встречаться в 2011 году - после того, как вместе сыграли в фильме Брюса Робинсона "Ромовый дневник".

Они поженились в феврале 2015 года.

Через 15 месяцев брака Хёрд подала на развод и объяснила свое решение "непримиримыми разногласиями".

Юристы актрисы заявили, что в течение ее непродолжительного брака с Деппом она жила в страхе, поскольку он не раз распускал руки во время семейных ссор. Впрочем, как отмечалось в заявлении, Хёрд "не обращалась в полицию, чтобы не навредить карьере Джонни".

На судебных слушаниях в мае 2016 года Хёрд обвинила Деппа в нападении: по словам актрисы, во время ссоры мужчина швырнул в нее мобильный телефон.

Близкие и друзья Деппа возмутились "наглой ложью" Хёрд.

Уже в августе актеры договорились об условиях развода и заявили, что не хотели причинить друг другу физического или эмоционального вреда.

"Наши отношения были очень страстными и иногда беспокойными, но всегда полными любви", - говорилось в совместном заявлении актеров.

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