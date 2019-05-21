Копірайт зображення EPA Image caption 25 ресторанов Джейми Оливера отдали в управление временной администрации

Сеть ресторанов звездного британского шеф-повара Джейми Оливера оказалась на грани банкротства.

Ресторанная группа назначила компанию KPMG для установления временной администрации для сети заведений Jamie's Italian, а также Barbecoa и Fifteen в Лондоне.

Из-за закрытия ресторанов потерять работу могут более 1300 человек.

Сам Джейми Оливер заявил, что "огорчен" такой ситуацией.

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Временную администрацию назначили в целом для 25 ресторанов Джейми Оливера, 23 из которых принадлежат сети Jamie's Italian.

"Я понимаю, насколько трудно это для всех, кого это коснулось", - отметил ресторатор.

Он также поблагодарил всех клиентов за поддержку в течение последних десяти лет.

Оливер добавил: "Мы основали сеть Jamie's Italian в 2008 году для позитивных сдвигов в среднем сегменте рынка в Великобритании, стремясь предложить хорошую цену и гораздо более качественные ингредиенты, лучшие стандарты, а также невероятную команду, которая разделяла мою страсть к прекрасной еде и сервису. И мы это сделали".

Image caption На многих ресторанах Джейми Оливера появились объявления об их закрытии

Джейми Оливер - известный британский шеф-повар, автор популярных кулинарных книг и телепрограмм.

Он стал известным благодаря своей программе "Голый повар" (Naked Chef), которая впервые вышла на экраны более 20 лет назад.

Он также активно продвигал идею здорового питания и выступал за реформы в школьных столовых.

Его сеть столкнулась с проблемами в последние два года. Оливеру уже пришлось закрыть ряд ресторанов Jamie's Italian и Barbecoa.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сеть Jamie's Italian открылась в 2008 году

В 2017 году он закрыл последний из своих ресторанов сети Union Jacks, а также перестал издавать журнал Jamie, который выходил почти 10 лет.

В декабре прошлого года шеф-повар также вложил 3 млн фунтов стерлингов собственных средств в поддержку своего ресторанного бизнеса.

"Постоянно меняться"

Британский эксперт по ресторанной индустрии Саймон Мидловский говорит, что рестораны Джейми Оливера не смогли угнаться за модными тенденциями, которые все время меняются.

"Для того, чтобы быть успешным в этой области, нужно постоянно развиваться - начиная с меню и выбора напитков до того, как вы общаетесь с клиентами", - отмечает эксперт.

"Учитывая высокую стоимость аренды, рост цен на продукты и высокую конкуренцию, ресторанам нужно чем-то отличаться - поэтому не удивительно, что лучшие результаты сейчас у брендов меньшего размера, у которых есть свобода и гибкость для новизны", - отмечает специалист.

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