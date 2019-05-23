Саакашвили просит Зеленского вернуть ему гражданство

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Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили просит Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство.

Официальное обращение на имя президента на своей странице в Facebook обнародовал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства", - говорится в обращении Саакашвили.

Бывший президент Грузии, в частности, отметил, что даже если Зеленский сомневается в целесообразности возвращения ему гражданства, он может по крайней мере дать распоряжение главе Госпогранслужбы, чтобы Саакашвили пустили в Украину - свои интересы он уже сам будет отстаивать в суде.

"Я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины".

Еще до победы на президентских выборах Владимир Зеленский одобрительно высказывался о Михеиле Саакашвили.

На вопрос журналистов о том, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский ответил, что он "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".

"Я думаю, что вся Грузия ему благодарна. Я бы хотел с ним пообщаться на тему борьбы с коррупцией", - сказал Зеленский.

В прошлом году г-на Саакашвили выдворили из Украины и запретили въезд на следующие несколько лет.

Сейчас экс-президент Грузии живет в Европе, где, по его словам, он получил право на проживание и работу.

Саакашвили неоднократно заявлял, что планирует вернуться в Украину.

В частности, он обещал приехать в Киев еще 1 апреля - сразу после поражения Петра Порошенко в первом туре, но этого так и не произошло.

История с гражданством

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. Сам политик в то время находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили силой сумел прорваться через украинскую границу с территории Польши.

22 сентября 2017 года Мостиский суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины со стороны Польши.

В январе 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в исковых требованиях к Государственной миграционной службе в признании его беженцем.

6 февраля Окружной админсуд суд Киева повторно не удовлетворил жалобу Саакашвили на решение Миграционной службы об отказе в оформлении документов о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

12 февраля 2018 его депортировали на территорию Польши.

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