Синод ПЦУ поддержал Епифания. Филарет был против
Члены Синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания. Против выступил только Филарет.
"Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины", - говорится в заявлении ПЦУ по итогам заседания.
После завершения синода к журналистам вышел митрополит Епифаний.
На уточняющий вопрос BBC News Украина о том, все ли выразили ему поддержку, Епифаний сказал: "Все были единодушны, кроме патриарха Филарета".
По его словам, Филарет еще раз заявил на заседании, что Киевский патриархат все еще существует, хоть другие члены пытались его убедить в обратном.
"В определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет остался при своем мнении", - сказал Епифаний.
Также Синод подтвердил, что ПЦУ в своей деятельности будет четко придерживаться устава и томоса. Ранее Филарет раскритиковал содержание томоса и заявил, что не будет выполнять отдельные его пункты.
Кроме того, синод разъяснил порядок поминовения во время богослужений. Первым возвышается имя предстоятеля Епифания, а вторым местного архиерея. Таким образом, убрали дуализм, при котором некоторые священники во время служб первым или вторым возносили имя Филарета.
Как рассказал ВВС News Украина митрополит Макарий, решение о порядке поминовения после некоторых дискуссий подписал даже Филарет.
Отвечая на вопрос журналистов о возможном наказании Филарета, Епифаний сообщил, что "для этого нет канонических оснований".
Кроме того, были приняты решения о рукоположении во епископа Ольвийского Епифания (Димитриу), который будет заниматься грекоязычной паствой в Украине. Он будет иметь права викария предстоятеля ПЦУ. Его рукоположение состоится 25 мая в Михайловском монастыре.
Позже свою позицию озвучил журналистам и сам Филарет: "Состоявшийся Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата". Он полностью раскритиковал принятые решения, а Епифания заподозрил в том, что тот поддался влиянию "антиукраинских, московских сил".
"Они влияют на предстоятеля и поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал Филарет.
Он в очередной раз заявил, что выступает за единую Украинскую православную церковь, но "не поддерживает то, что написано в томосе".
Как возник конфликт
Со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви, ведь почетный патриарх не доволен символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви.
В сторону Епифания раздавались упреки за слишком тесное сотрудничество с Константинополем.
Широкое публичное освещение этот скандал получил накануне празднования в честь священномученика Макария. Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ, кроме предстоятеля ПЦУ Епифания. Более того, они были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.
Собеседники ВВС в окружении Епифания рассказали, что там это восприняли как попытку показательного выступления и анализа поддержки Филарета со стороны архиереев церкви.
И это, якобы, - один из этапов на пути к революционным событиям в церкви - собранию поместного собора, на котором Филарет, якобы, стремится формально восстановить Киевский патриархат, вернуть устав и синод УПЦ КП, а сам он должен руководить церковью как патриарх.
Тогда Министерство культуры опубликовало специальное заявление, в котором напомнило, что деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского Патриархата, была приостановлена 15 декабря 2018 года.
Из более 60 только четверо епископов откликнулись на приглашение Филарета.
"Будем и дальше бороться за единую поместную православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - заявил Филарет во время проповеди во Владимирском соборе.
Митрополит Епифаний в интервью BBC News Украина заявил, что никакого раскола в ПЦУ нет. "У нас есть в общей сложности 65 архиереев, которые практически все сошлись в едином мнении, что мы как Православная церковь Украины в дальнейшем должны утверждать свой автокефальный статус, быть в единстве и пытаться получить признание со стороны других православных церквей", - сказал он, комментируя ситуацию.
К Филарету он готов прислушаться, но его "ультиматумы" воспринимает как унижение.
Томос и признание церкви
По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата, о котором заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.
Те архиереи или духовенство, которые могут последовать за Филаретом, якобы рискуют стать для Константинополя раскольниками и окажутся в неканоническом статусе.
Источники и в ПЦУ, и в украинской власти предполагали, что выход из церкви Филарета несмотря на скандал может даже поспособствовать признанию ПЦУ другими церквями - ведь некоторых из них смущала именно фигура Филарета.