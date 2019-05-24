Синод ПЦУ поддержал Епифания. Филарет был против

Члены Синода ПЦУ поддержали предстоятеля церкви митрополита Епифания. Против выступил только Филарет.

"Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать в духе завещанной Господом нашим Иисусом Христом братской любви, избегая разжигания вражды, противостояния и разделения. Синод также выразил полную поддержку предстоятелю Блаженнейшему Епифанию, митрополит Киевский и всея Украины", - говорится в заявлении ПЦУ по итогам заседания.

После завершения синода к журналистам вышел митрополит Епифаний.

На уточняющий вопрос BBC News Украина о том, все ли выразили ему поддержку, Епифаний сказал: "Все были единодушны, кроме патриарха Филарета".

По его словам, Филарет еще раз заявил на заседании, что Киевский патриархат все еще существует, хоть другие члены пытались его убедить в обратном.

"В определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что святейший патриарх Филарет остался при своем мнении", - сказал Епифаний.

Также Синод подтвердил, что ПЦУ в своей деятельности будет четко придерживаться устава и томоса. Ранее Филарет раскритиковал содержание томоса и заявил, что не будет выполнять отдельные его пункты.

Кроме того, синод разъяснил порядок поминовения во время богослужений. Первым возвышается имя предстоятеля Епифания, а вторым местного архиерея. Таким образом, убрали дуализм, при котором некоторые священники во время служб первым или вторым возносили имя Филарета.

Как рассказал ВВС News Украина митрополит Макарий, решение о порядке поминовения после некоторых дискуссий подписал даже Филарет.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном наказании Филарета, Епифаний сообщил, что "для этого нет канонических оснований".

Кроме того, были приняты решения о рукоположении во епископа Ольвийского Епифания (Димитриу), который будет заниматься грекоязычной паствой в Украине. Он будет иметь права викария предстоятеля ПЦУ. Его рукоположение состоится 25 мая в Михайловском монастыре.

Позже свою позицию озвучил журналистам и сам Филарет: "Состоявшийся Синод был направлен на уничтожение Киевского патриархата". Он полностью раскритиковал принятые решения, а Епифания заподозрил в том, что тот поддался влиянию "антиукраинских, московских сил".

"Они влияют на предстоятеля и поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал Филарет.

Он в очередной раз заявил, что выступает за единую Украинскую православную церковь, но "не поддерживает то, что написано в томосе".

Как возник конфликт

Со времени создания ПЦУ между Филаретом и Епифанием возникло противостояние за влияние в церкви, ведь почетный патриарх не доволен символическим статусом и пытается получить решающее влияние на жизнь церкви.

В сторону Епифания раздавались упреки за слишком тесное сотрудничество с Константинополем.

Широкое публичное освещение этот скандал получил накануне празднования в честь священномученика Макария. Филарет разослал приглашения на совместную встречу почти всем епископам ПЦУ, кроме предстоятеля ПЦУ Епифания. Более того, они были напечатаны на бланках Киевского патриархата и подписаны "патриархом Киевским и Всея Руси-Украины" Филаретом.

Собеседники ВВС в окружении Епифания рассказали, что там это восприняли как попытку показательного выступления и анализа поддержки Филарета со стороны архиереев церкви.

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И это, якобы, - один из этапов на пути к революционным событиям в церкви - собранию поместного собора, на котором Филарет, якобы, стремится формально восстановить Киевский патриархат, вернуть устав и синод УПЦ КП, а сам он должен руководить церковью как патриарх.

Тогда Министерство культуры опубликовало специальное заявление, в котором напомнило, что деятельности в Украине такого религиозного объединения, как Украинская православная церковь Киевского Патриархата, была приостановлена 15 декабря 2018 года.

Из более 60 только четверо епископов откликнулись на приглашение Филарета.

"Будем и дальше бороться за единую поместную православную церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя", - заявил Филарет во время проповеди во Владимирском соборе.

Митрополит Епифаний в интервью BBC News Украина заявил, что никакого раскола в ПЦУ нет. "У нас есть в общей сложности 65 архиереев, которые практически все сошлись в едином мнении, что мы как Православная церковь Украины в дальнейшем должны утверждать свой автокефальный статус, быть в единстве и пытаться получить признание со стороны других православных церквей", - сказал он, комментируя ситуацию.

К Филарету он готов прислушаться, но его "ультиматумы" воспринимает как унижение.

Томос и признание церкви

Копірайт зображення Getty Images Image caption Те архиереи или духовенство, которые могут последовать за Филаретом, рискуют стать для Константинополя раскольниками

По данным источников BBC, Вселенский патриархат однозначно поддерживает Епифания и не исключает применения санкций в случае воплощения сценария восстановления Киевского патриархата, о котором заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

Те архиереи или духовенство, которые могут последовать за Филаретом, якобы рискуют стать для Константинополя раскольниками и окажутся в неканоническом статусе.

Источники и в ПЦУ, и в украинской власти предполагали, что выход из церкви Филарета несмотря на скандал может даже поспособствовать признанию ПЦУ другими церквями - ведь некоторых из них смущала именно фигура Филарета.

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