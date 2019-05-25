Трибунал ООН приказал России освободить украинских моряков и вернуть корабли

Копірайт зображення Getty Images Image caption 24 украинца удерживаются в СИЗО Москвы

Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что России следует немедленно вернуть Украине моряков и корабли ВМСУ, захваченные на подходе к Керченскому проливу в ноябре 2018 года.

Это решение является временной мерой по иску Украины о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей.

"Освободить три украинских корабля и 24 военнослужащих и позволить им вернуться в Украину", - зачитал судья решение трибунала.

Однако суд не считает необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина.

Также суд приказал обеим сторонам воздерживаться от любых действий, которые могут усугубить спор.

Против такого решения голосовал только судья трибунала Роман Колодкин от России.

Суд отметил, что дальнейшее удержание украинских моряков вызывает беспокойство в "гуманитарном контексте", существует реальная угроза причинения непоправимого вреда правам Украины.

Судьи решили, что ситуация требует применения временных мер.

"Приказ Трибунала является четким сигналом России, что она не может нарушать международное право безнаказанно. Задержание трех военных кораблей и 24 военнослужащих на борту является грубым нарушением иммунитета, которым пользуются военные корабли в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и по общему международному праву", - прокомментировала решение глава украинской делегации в Международном трибунале, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Позиция Украины

Российские пограничники обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые в ноябре 2018 года пытались пройти из Черного в Азовское море. При обстреле несколько украинских моряков получили ранения.

Украинцев обвинили в попытке незаконного пересечения границы РФ, совершенном группой вооруженных лиц. Российский суд несколько раз продлевал им срок ареста. До конца июля они останутся за решеткой.

Украина отрицает выдвинутые морякам обвинения, считает их военнопленными и вместе с международным сообществом требует их освобождения.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Елена Зеркаль недавно отказалась работать в администрации президента Зеленского и решила остаться в правительстве

Ранее глава украинской делегации в Международном трибунале, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что, захватив украинские корабли, Россия "нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву".

"Мы предоставили России все возможности для разрешения спора дипломатическими средствами. Но мы, к сожалению, не смогли добиться положительного результата после нескольких месяцев изнурительной работы", - сказала Зеркаль.

Она обратила внимание суда на то, что военные корабли и их персонал не могут арестовывать правоохранительные органы иностранных государств, поскольку, по международному законодательству, они имеют иммунитет.

"Вред, нанесенный Украине, ее военно-морским судам и членам их экипажей, является серьезным и растет с каждым днем", - сказала она.

Зеркаль отметила, что Украина "просила суд применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военно-морские корабли Украины и членов их экипажей и вернула их в Украину".

Реакция России

Министерство иностранных дел РФ прокомментировало решение Международного трибунала по морскому праву по отношению к Москве, однако там не уточнили, будут ли освобождать моряков.

"На данном этапе речь не идет собственно о рассмотрении претензий Украины. В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе, отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств", - говорится в заявлении МИД России.

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Российская сторона отказалась от участия в слушаниях Трибунала ООН.

"Последовательный отказ России участвовать в слушаниях не уменьшает легитимности дела об освобождении наших моряков", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Facebook 3 мая.

Во время заседания трибунала судья отметил, что "Россия имела достаточно возможностей для представления своей точки зрения", а неявка РФ не останавливает суд от применения временных мер.

Представители Украины в ходе рассмотрения дела отметили, что Россия отрицает юрисдикцию трибунала в этом случае, поскольку имели место "военные действия", однако отрицает, что украинские моряки являются военнопленными.

По словам юристов, представляющих интересы Украины, такие позиции противоречат друг другу.

Захват кораблей

25 ноября российские пограничники обстреляли и захватили три корабля ВМС Украины, которые хотели пройти через Керченский пролив.

24 украинца, находившихся на захваченных кораблях, Россия обвиняет в нелегальном пересечении государственной границы организованной группой с оружием.

Украина и международное сообщество обвинили Россию в агрессии и требуют немедленного освобождения моряков и кораблей.

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По мнению Кремля, инцидент в проливе был провокацией Украины.

После аннексии Крыма Россия считает территориальные воды вокруг Крымского полуострова своими.

Украина заявила, что согласно договору от 2003 года между государствами, военные корабли имели право использовать Керченский пролив для прохода своих кораблей, а само нападение на ВМС Украины со стороны ФСБ произошло уже в нейтральных водах.

Международная независимая расследовательская группа Bellingcat на основании данных о расположении кораблей подтвердила, что обстрел кораблями ФСБ России украинского корабля "Бердянск" состоялся за пределами 12-мильной зоны от побережья.

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