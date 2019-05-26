Копірайт зображення Matthew Horwood/ Getty Images Image caption Ученые говорят, что эти деревья были под водой и песком 4500 лет

Доисторический лес, который был погребен под толщей песка, торфа и воды в течение 4500 лет, внезапно появился на поверхности после урагана в Уэльсе.

Под напором сильного ветра море отступило, обнажив залежи торфа, под которым прятались дерева. Позже этот торф развеял ветер.

Окаменелые деревья можно увидеть между поселками Борт и Инислас в графстве Кередигион.

В XVII веке был записан миф о погибшей под водой цивилизации, которую называли "Затонувшей сотней".

Считают, что эта территория была когда-то плодородной землей с поселениями, защищенными от наводнений шлюзами и дамбами.

В легендах рассказывается, что эту землю неоднократно заливали сильные штормы.

В VI веке н.э. в этом районе было затоплено 16 деревень, многие погибли.

Копірайт зображення Matthew Horwood/ Getty Images

Копірайт зображення Matthew Horwood/ Getty Images

Копірайт зображення Matthew Horwood/ Getty Images

Копірайт зображення Matthew Horwood/ Getty Images

Один из мифов рассказывает, что эти плодородные земли расположены примерно в 30 км к западу от нынешней береговой линии, в нынешней акватории залива Кардиган.

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