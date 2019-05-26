Зеленский пришел на "Лигу смеха". Как реагируют соцсети

Копірайт зображення Facebook Студии Квартал 95 Image caption Зеленский передал полномочия ведущего "Лиги смеха" Евгению Кошевому

Президент Владимир Зеленский в субботу появился на концерте юмористического проекта "Лига смеха" в "Октябрьском дворце" в Киеве, чем вызвал бурную реакцию соцсетей.

Зеленский выбежал на сцену с микрофоном в начале концерта, немного потанцевал под овации публики, а далее сказал: "Добрый вечер. Больше слов у меня нет. Я вас люблю".

После этого он традиционно поцеловал Евгения Кошевого в голову и передал ему микрофон. Таким образом он дал понять, что отныне Кошевой будет ведущим этого шоу, созданного "Студией Квартал 95".

Затем президент ушел в зал и сел рядом с супругой Еленой смотреть концерт.

Видео этого выступления выложила в своем Instagram "Зе! Команда!". Там сообщили, что Зеленский прибыл на съемки "Лиги смеха". "Как вам такое?" - спрашивает пользователей команда Зеленского.

Также в соцсетях можно найти много видео и фото с этого выступления, которые разместили пользователи соцсетей. При этом их реакция достаточно неоднозначна - часть одобрила такой шаг Зеленского, другие - раскритиковали за то, что вместо того, чтобы решать проблемы страны, он ходит на юмористические шоу.

"Люди привыкли смотреть на старых, мрачных и пузатых президентов. Время делать будущее по новому и креативному пониманию, чтобы меняться к лучшему", - пишет пользовательница oksidion, комментируя видео "Зе! Команда!".

Фото с этого концерта разместил юморист Сергей Сивохо, который активно поддерживал Зеленского во время избирательной кампании.

Пользователь Константин Евтушенко поддерживает такие действия президента и говорит, что он всех "приятно удивил".

Но есть и многие, кто считает такое поведение Зеленского неуместным. В основном критики обращают внимание на то, что сейчас Зеленский стал президентом, а значит должен перейти от развлечений к серьезным делам.

"И это в то время, когда на востоке один боец погиб, а один ранен, 8 попали в плен, весь мир занимается освобождением наших моряков", - комментирует ситуацию в Facebook Андрей Скупейко.

Другой пользователь, Леонид Шипко, тоже критикует Зеленского за такое поведение.

"Идеального выбрали президента. Ему просто чихать на страну", - пишет в Facebook Светлана Пёстрая.

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