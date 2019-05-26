Шаурма или выпечка? Соцсети смакуют пост Зеленского о Киеве

Копірайт зображення Getty Images/Facebook Киевская выпечка

В воскресенье Киев празднует День города и по этому случаю президент Владимир Зеленский поздравил город.

"Я переехал в Киев в 2003 году. По себе знаю, что у столицы особые отношения с теми, кто приехал ее покорять", - вспоминает президент на своей странице в Facebook.

Вспомнил он в приветствии о красоте и уникальности столицы. Но бурную реакцию соцсетей вызвала совсем другая фраза: "Есть то, что делает Киев - Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро".

Сразу после публикации этого поста соцсети запестрели шутками и дискуссиями о том, действительно ли Киев пахнет шаурмой, и почему именно так новоизбранный президент характеризует столицу.

"Я так понимаю, что теперь вместо котлеты по-киевски у нас шаурма главная визитная карточка города?", - спрашивает в Facebook Юлия Кириенко.

"Запах шаурмы. В Киеве. Ага", - возмущается журналистка Соня Кошкина.

Под ее постом в дискуссию вступает депутат Сергей Лещенко: "Киев - это гораздо больше про шаурму и кальян, чем про смузи и брауни. Такова реальность".

Другой депутат, Борислав Береза, считает, что символ уличной еды в столице - "Киевская выпечка", а не шаурма. Многие пользователи поддержали это мнение.

Есть такие, кто откровенно раскритиковал упомянутую президентом шаурму в посте о Киеве. Пользователь Святослав Батов пишет, что имеет совсем другие ассоциации с городом и не воспринимает ход мыслей Зеленского.

Другие поддерживают президента. На защиту Владимира Зеленского стала пользовательница Алина Шубская. "Реально у каждого метро шаурма. И реально она пахнет. И реально дважды в день, пользуясь метро, ты этот запах будешь вдыхать и ассоциировать с городом".

Но больше всего на эту тему люди шутят. "Поеду, погуляю, съем праздничной шаурмы", - написал журналист Сергей Гришин.

"Акции шаурмы должны взлететь до небес после этой рекламы! Шаурма - пища богов, теперь официально", - шутит Андрей Дворников.

А эксперт Виктор Таран после поста Зеленского даже написал стихотворение о Киеве и шаурме.

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