Митинг в Ровно: Зеленский попросил не наказывать протестующих

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Президент Владимир Зеленский призвал полицию не принимать мер против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.

Об этом президент написал у себя в Facebook, комментируя ситуацию с задержанием двух человек, которые устроили пикет за импичмент Зеленского в Киеве.

20-летний парень и 16-летняя девушка вышли на митинг 25 мая с плакатами "Импичмент президенту" и "Не кумовство, а по-братски".

В отделении полиции на них составили админпротоколы, объяснив, что они не подали заранее соответствующую заявку о проведении митинга.

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Протокол составили и на мать несовершеннолетней девушки - за невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

"Выяснил ситуацию о якобы задержании парня и девушки, которые устроили против меня протест в Ровно", - написал Зеленский.

"Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче. В полиции проведут служебную проверку", - добавил он.

В воскресенье, 26 мая, несколько десятков активистов вышли на митинг у здания МВД в Киеве, протестуя против лишения права на мирный протест участников пикета в Ровно.

Что говорит полиция?

Начальник полиции Ровенской области Валерий Самчук инициировал служебную проверку инцидента 25 мая, сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

По данным полиции, правоохранители увидели двух молодых людей с плакатами "политического направления" в субботу около 12:00 дня на Майдане Незалежности в Киеве.

Девушке и парню предложили пройти в отделение полиции для установления их личностей, оба согласились, сообщает пресс-служба полиции.

"При этом никоим образом их свобода и передвижение не ограничивались", - отмечается в сообщении.

Копірайт зображення Радіо Трек Image caption Двое протестующих вышли на площадь в Киеве в субботу, 25 мая

Ровенская местная прокуратура проверила составленные админпротоколы и не обнаружила нарушений со стороны полицейских.

Правоохранители действовали в рамках возложенных на них законодательством обязанностей, заявил начальник главного управления Нацполиции в Ровенской области Валерий Самчук.

Однако он говорит, что полицейские могли действовать мягче.

"Полиция области уважает мнение общественности и считает, что для недопущения конфликтных ситуаций с жителями города, которые имеют другую гражданскую позицию, целесообразнее было бы ограничиться профилактической беседой о соблюдении требований законодательства при проведении подобных акций", - отметил Самчук.

Окончательную правовую оценку действиям полицейских определят по результатам комплексной служебной проверки.

"Негоже играть в политику"

Ранее первая вице-спикер ВР Ирина Геращенко выразила возмущение относительно задержания митингующих в Киеве, которые вышли на пикет с плакатом за импичмент Зеленского.

Она заявила, что готовит запрос в Нацполицию. "Негоже МВД играть в политику", - отметила она у себя на Facebook.

Правозащитница Александра Дворецкая напомнила, что в Украине согласно Конституции действует уведомительный характер проведения собрания.

"Отсутствие сообщения о проведении собрания не делает его незаконным", - отметила правозащитница.

Она также подчеркнула, что причин останавливать акцию в Киеве не было, ведь не было запрета суда на проведение акции.

"Речь не идет в сообщении полиции и о нарушении общественного порядка на центральной площади Ровно или угрозе другим людям в случае проведения такого собрания, а это значит, что причин останавливать собрание не было", - добавила правозащитница.

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