Саакашвили вернулся в Украину

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Михеил Саакашвили в среду вернулся в Украину. Экс-президент Грузии прилетел около 17.30 рейсом из Варшавы в аэропорт "Борисполь". Там его встречали сторонники.

"Меня сейчас переполняют эмоции, потому что для меня очень эмоционально дышать украинским воздухом и ступить на украинскую землю [...] Сегодня я вернулся в тот же аэропорт, из которого меня выгоняли из-за того, что я поднял голос против "барижной" власти и несправедливости", - сказал Саакашвили, когда вышел к журналистам.

"Я хочу вместе с миллионами украинцев - после того, как появился исторический шанс, с новым президентом, с новым правительством - участвовать в строительстве новой Украины. Верю, что у Украины все получится", - добавил он.

Также он добавил, что не планирует участвовать в выборах, но "сделает все", чтобы в украинскую власть пришли новые лица.

Пограничники пропустили Михеила Саакашвили без проблем. Накануне Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - говорится в тексте указа Зеленского, опубликованном на официальном сайте главы государства.

Предыдущий президент страны Петр Порошенко сначала предоставил Саакашвили гражданство, а затем отобрал его.

Экс-президента Грузии выдворили из Украины и запретили въезд на следующие несколько лет.

После выборов Михеил Саакашвили попросил новоизбранного президента вернуть ему украинское гражданство и анонсировал возвращение в Украину.

На своей странице в Facebook он сразу же поблагодарил Зеленского и заявил, что "будет бороться за то, чтобы Украина стала ведущей державой европейского континента".

После публикации указа Зеленского в пограничной службе пояснили BBC News Украина, что гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию его страны. Поэтому Саакашвили без проблем пропустят.

Еще до победы на выборах Владимир Зеленский одобрительно высказывался о Саакашвили.

На вопрос журналистов о том, планирует ли он сотрудничать с бывшим президентом Грузии в случае победы, Зеленский ответил, что он "защищает демократию в Европе и имеет хороший опыт борьбы с коррупцией".

"Думаю, вся Грузия ему благодарна. Я бы хотел с ним пообщаться на тему борьбы с коррупцией", - сказал Зеленский.

История с гражданством

Копірайт зображення Getty Images Image caption 5 декабря 2017 года Саакашвили задержали в Киеве в рамках расследования уголовного дела о содействии участникам преступных организаций

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства Михаила Саакашвили. Сам политик в то время находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили силой сумел прорваться через украинскую границу с территории Польши.

22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины со стороны Польши. Затем последовала череда судебных процессов и разбирательств относительно его статуса, а 12 февраля 2018 года его депортировали на территорию Польши.

После этого экс-президент Грузии жил в Европе, где, по его словам, он получил право на проживание и работу.

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