В Ровенской области разбился вертолет ВСУ. Экипаж погиб
Поздно вечером 29 мая в Ровенской области упал вертолет Ми-8 вооруженных сил Украины. Экипаж погиб.
"По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - сообщается на странице сухопутных войск ВСУ в Facebook.
Связь с вертолетом пропала в 23:27. Падение произошло возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области.
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Причины авиакатастрофы выясняются.
"Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины", - говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ в Facebook.