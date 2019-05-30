В Ровенской области разбился вертолет ВСУ. Экипаж погиб

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Поздно вечером 29 мая в Ровенской области упал вертолет Ми-8 вооруженных сил Украины. Экипаж погиб.

"По предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (г. Броды Львовской области)", - сообщается на странице сухопутных войск ВСУ в Facebook.

Связь с вертолетом пропала в 23:27. Падение произошло возле села Сестрятин Радивиловского района Ровенской области.

Причины авиакатастрофы выясняются.

"Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины", - говорится в сообщении сухопутных войск ВСУ в Facebook.

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