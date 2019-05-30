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Новая версия списка Международной классификации болезней (МКБ), принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), предусматривает, что подобные вопросы теперь будут внесены в раздел "Cексуальное здоровье".

В правозащитной организации Human Rights Watch высказали мнение, что такое решение станет позитивным сигналом для трансгендерных людей во всем мире.

"Устаревший диагноз"

В последней версии Международной классификации болезней (МКБ-11) говорится, что трансгендерность используется для описания людей, чья гендерная идентичность отличается от пола, зафиксированного при рождении.

В МКБ-10 трансгендерность рассматривалась как расстройство гендерной идентичности. Эта тема была частью раздела о поведенческих расстройствах.

"Мы убрали ее оттуда, потому что стали лучше понимать, что на самом деле это не состояние психического здоровья. Оставить трансгендерность в этом разделе означало бы стигматизацию трансгендеров", - говорит доктор Лейл Сей, эксперт ВОЗ.

"Поэтому, чтобы предотвратить стигматизацию, трансгендерность поместили в другой раздел".

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Грэм Рид из организации Human Rights Watch говорит, что теперь правительства стран должны реформировать свои системы здравоохранения и законы в этой области, чтобы отказаться от диагноза, который теперь официально является устаревшим.

В некоторых странах, в частности в Японии, трансгендерам необходимо получить справку о психическом расстройстве, чтобы изменения в их гендерной идентичности признали официально.

У стран-членов Всемирной организации здравоохранения есть время до 2022 года, чтобы привести свои правила в сфере здравоохранения в соответствие с МКБ-11.

Одновременно с исключением трансгендерности из списка психических расстройств, ВОЗ также внесла в него несколько новых болезней - говорится, в частности об эмоциональном выгорании.

ВОЗ описывает расстройство как "хронический стресс на рабочем месте, с которым своевременно не справились".

Согласно ВОЗ, эмоциональное выгорание следует связывать исключительно с профессиональной деятельностью. Расстройства, связанные со стрессом, тревогой или страхом, относятся к другой категории заболеваний, отмечают специалисты.

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