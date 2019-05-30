Копірайт зображення УНІАН

Депутаты в четверг отказались поддержать отставку Владимира Гройсмана с должности премьер-министра Украины, что означало бы и отставку всего правительства.

За такое решение проголосовали 97 парламентариев. Поддержали отставку: "Батькивщина", "Оппозиционный блок", Радикальная партия Олега Ляшко и "Самопомощь".

Премьер поблагодарил депутатов, хоть и отметил, что решение об отставке было обдуманным.

По его словам, много обвинений в адрес правительства неправдивы и обусловлены преждевременными выборами.

"Вы сегодня говорили не про Украину, вы сегодня говорили о себе. Для вас, для некоторых, наиболее важным является ваш мандат, ваш рейтинг, ваш значок, ваша неприкосновенность, а для меня важны - Украина и украинцы, я хочу здесь жить, я хочу здесь работать, я хочу, чтобы на улицах, когда я встречаю людей - они улыбались, а не плакали, а если и плакали, то это были слезы радости", - сказал он с трибуны Рады.

Премьер написал заявление об отставке сразу после инаугурации Владимира Зеленского, который в своем выступлении в парламенте раскритиковал правительство и призвал написать заявления об увольнении, если Кабинет министров не может решить проблемы.

В тот же день глава Администрации президента Андрей Богдан в эфире "112 Украина" заявил, что из-за отставки премьера "никто плакать не будет".

"Никакого коллапса не произойдет. И возможно, это будет одно из самых правильных решений премьер-министра, если он сделает такое публичное самоуничтожение", - добавил он.

"Голосовать за отставку - нелогично"

Перед рассмотрением вопроса отставки в парламенте премьер заявлял, что за должность не держится.

"Я никогда в своей жизни не держался ни за одну должность, и не собираюсь держаться за должность- я подал заявление об отставке с должности, которую вы сегодня рассматриваете. С другой стороны, я никогда не боялся ответственности", - сказал Владимир Гройсман.

Он добавил, что в последнее время многие говорят о дефолте, но это не его сценарий, не "сценарий для украинцев", поскольку будет предусматривать значительные потери для граждан, инфляцию и прекращение экономического роста.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Ранее Владимир Гройсман заявил о своем намерении баллотироваться в парламент во главе собственной партии "Украинская стратегия"

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий перед голосованием сказал, что против отставки правительства.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной".

Еще до начала заседания парламента фракция БПП провела заседание, на котором по словам заместителя главы Игоря Кононенко, решила не поддерживать отставку премьера.

"Страна на четыре месяца не может остаться без руководства. Конечно, может быть исполняющий обязанности, но он не сможет подписывать решения правительства. Мы не можем страну вплоть до сентября оставить без полноценного премьера", - сказал он.

Такое заявление сделал и другой член бывшей коалиции - фракция "Народного фронта".

"Мы не можем с распущенной Радой еще и оставить страну без полноценного правительства. Думаю, отставки сегодня не будет", - рассказала BBC News Украина заместитель председателя фракции Виктория Сюмар.

Как рассказали ВВС News Украина собеседники в Раде, Гройсман несколько охладел к идее отставки, поэтому и появились решения БПП и "Народного фронта".

"Возможно остыл и понял, что не стоит лишаться такой медийной площадки перед выборами", - рассказал собеседник.

Народный депутат от БПП и представитель правительства в парламенте Вадим Денисенко заявил журналистам, что Владимир Гройсман подал в отставку в ответ на заявление новоизбранного президента и сразу предложил начать консультации относительно кандидатуры нового главы правительства.

По словам Денисенко, логика заключалась в том, что после освобождения действующего правительства должны внести кандидатуру нового состава Кабмина, но никаких шагов в этом направлении не совершили, поэтому увольнение Гройсмана сейчас не приведет к фактической смене правительства.

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"С моей точки зрения, сейчас совершенно не логично голосовать за отставку правительства Гройсмана, потому что мы будем иметь то же правительство Гройсмана еще два месяца", - сказал он.

Заместитель председателя "Батькивщины" Сергей Соболев рассказал журналистам, что их фракция будет определяться с голосованием "в момент, когда мы услышим аргументы Гройсмана и его видение, кто и как будет руководить правительством после отставки".

"Меньше всего мы хотим отвечать за тот хаос, который возможен после отставки", - сказал депутат.

По его словам, все "ключевые вопросы должны быть после парламентских выборов".

При этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сказала СМИ в кулуарах парламента: "Если уж подано, собственноручно написано заявление Гройсманом об отставке, парламент не просто должен удовлетворить эту отставку, а обязан отправить в отставку это правительство. И потом сформировать временное правительство".

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что его партия поддерживает отставку правительства из-за отсутствия успехов в экономике и "проведения политики сырьевой зависимости и жалкого выживания, слепого выполнения указаний Международного валютного фонда".

Премьер рекордсмен

Правительство Владимира Гройсмана Верховная Рада назначила 14 апреля 2016 года, что делает его самым продолжительным правительством в истории Украины.

Увольнение главы правительства, согласно Конституции, влечет за собой отставку всего Кабмина. Однако страна не осталась бы без правительства и в таком случае.

"После того, как парламент проголосует, и примет мою отставку ... Я продолжаю работать премьер-министром до образования нового правительства, так же продолжают работать все министры ... Даже статуса и.о. нет", - сказал ранее Владимир Гройсман в интервью телеканалу ICTV.

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Конституция действительно указывает, что отправленное в отставку правительство продолжает выполнять свои полномочия до начала работы вновь сформированного Кабинета министров.

Всего в состав нынешнего Кабмина входят: сам премьер, 16 министров, двое исполняющих обязанности и шесть вице-премьеров (двое из них также министры).

За несколько дней до инаугурации Владимира Зеленского в отставку подал министр иностранных дел Павел Климкин, а в день принесения присяги вновь избранным главой государства - министр обороны Степан Полторак. Оба министров, согласно Конституции, назначаются парламентом по представлению президента.

Заявления Климкина и Полторака пока не рассмотрели соответствующие комитеты Верховной Рады.

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